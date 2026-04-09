  • 09.04.2026, 07:30:32
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Digitalisierung, KI und die Zukunft der IT-Infrastruktur

Wie stark sind Unternehmen heute wirklich von ihrer IT abhängig?

Österreich/Wien (OTS) - 

Welche Rolle spielen Künstliche Intelligenz, Datensicherheit und Cyber Security im modernen Marketing- und Medienmanagement?

Im aktuellen MedienManager-Interview spricht Patrik Payer, CEO der Marik Tech Solutions GmbH, mit Herausgeber Otto Koller über genau diese Fragen. Gemeinsam beleuchten sie die rasante Entwicklung rund um Digitalisierung und KI – und zeigen auf, warum eine leistungsfähige und sichere IT-Infrastruktur heute zum entscheidenden Erfolgsfaktor geworden ist.

Dabei wird auch deutlich: Eine 100 % stabile IT-Infrastruktur ist längst keine Option mehr, sondern eine Grundvoraussetzung. Schon kleinste Ausfälle können Prozesse unterbrechen, Daten gefährden und unmittelbare Auswirkungen auf Marketing, Kommunikation und Unternehmensperformance haben.

Spannende Einblicke, klare Einschätzungen und praxisnahe Perspektiven erwarten Sie.

Das gesamte Interview

Patrik Payer, CEO der Marik Tech Solutions GmbH spricht mit Herausgeber Otto Koller

Rückfragen & Kontakt

MedienManager
Otto Koller, MBA
Telefon: +43 664 4601176
E-Mail: [email protected]

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