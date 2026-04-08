FPÖ-Landbauer: "Heimaturlaub für Ukrainer auf Steuerzahlerkosten. Es reicht!"

Sankt Pölten (OTS) -

„Was ist los mit dieser Bundesregierung? Während unsere Landsleute massiv unter der Preisexplosion leiden, fahren Ukrainer auf Steuerzahlerkosten auf Heimaturlaub. Entweder sucht man in Österreich Schutz oder nicht. Aber in Österreich kassieren und dann Urlaub in der Heimat machen, das geht sich nicht aus. Die Regierung muss sofort eine Aktion scharf für Vertriebene starten, die ganz offensichtlich gerne auf Kosten der Österreicher in die Heimat reisen“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer Medienberichte über volle und ausgebuchte Flix-Busse rund um Ostern in die Ukraine und wieder zurück.

„Das ist ein fatales Signal für die hart arbeitende Bevölkerung: Es gibt österreichische Alleinerzieher, Familien und Pensionisten, die sich seit Jahren keine Urlaube oder gar Fernreisen mehr leisten können. Anstatt endlich ein echtes Entlastungspaket für die Österreicher zu schnüren, debattiert die Verlierer-Ampel auch noch über die Einführung neuer Steuern. Es reicht“, so Landbauer weiter.

„Schluss mit dieser Politik gegen die eigene Bevölkerung und dem Rundum-sorglos-Paket für Menschen, die noch nie einen Cent in unser System eingezahlt haben. Unser Geld muss wieder bei unseren Leuten landen, bevor der einstige Sozial- und Wohlstandsstaat Österreich dank der unfähigsten und teuersten Regierung aller Zeiten endgültig zum Sanierungsfall wird. Die dringend notwendige Schubumkehr wird es nur mit einem freiheitlichen Volkskanzler geben“, schließt Landbauer.