  • 08.04.2026, 17:05:02
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FPÖ-Landbauer zum Ableben von Dr. Harald Ofner: Ein aufrechter Patriot und prägende Persönlichkeit

St. Pölten (OTS) - 

Tief betroffen zeigt sich FPÖ-Landesparteiobmann und LH-Stellvertreter Udo Landbauer über das Ableben von Dr. Harald Ofner, der als ehemaliger Justizminister, langjähriger Landesparteiobmann und Ehrenobmann der FPÖ Niederösterreich die politische Landschaft unseres Landes über Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt hat.

„Mit Dr. Harald Ofner verliert die freiheitliche Familie eine herausragende Persönlichkeit, die sich mit großem Engagement, fachlicher Kompetenz und unerschütterlicher Überzeugung für Recht, Ordnung und die Interessen unserer Heimat eingesetzt hat. Sein Wirken als Justizminister war von Verantwortungsbewusstsein und einem klaren Bekenntnis zum Rechtsstaat getragen“, so Landbauer.

Ofner habe sich stets als aufrechter Patriot verstanden, der auch in herausfordernden Zeiten Haltung bewiesen habe. „Er war ein Politiker mit Ecken und Kanten, der sich nie dem Zeitgeist unterworfen hat, sondern konsequent für seine Überzeugungen eingestanden ist. Damit hat er Maßstäbe gesetzt, die weit über seine politische Laufbahn hinaus wirken.“

Besonders hervorzuheben sei sein jahrzehntelanger Einsatz für Niederösterreich und die freiheitliche Bewegung: „Dr. Harald Ofner hat über viele Jahre hinweg höchste politische Funktionen ausgeübt und die FPÖ Niederösterreich entscheidend geprägt. Als Landesparteiobmann und späterer Ehrenobmann war er Vorbild für Generationen von Freiheitlichen und eine prägende Stimme unserer Bewegung“, betonte Landbauer.

Abschließend spricht Landbauer den Angehörigen und Weggefährten sein tiefes Mitgefühl aus: „In dieser schweren Zeit gilt unser aufrichtiges Beileid seiner Familie und allen, die ihm nahestanden. Wir werden Dr. Harald Ofner stets ein ehrendes Andenken bewahren.“

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