Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Morgen, Donnerstag, 9. April, interpretiert das Wiener Soulhotel beim nächsten Jazz Café Project im Theater am Steg in Baden ab 19 Uhr unter dem Motto „soulmusic for love and peace“ alte und neue Soulklassiker. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung Baden unter 02252/86800-522 und e-mail [email protected].

Im Cinema Paradiso Baden wiederum kombinieren die Strizzirocker von Metternich morgen, Donnerstag, 9. April, ab 20 Uhr Wiener Dialekt und Rockmusik im Unplugged-Format. Nähere Informationen und Karten unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Ebenfalls morgen, Donnerstag, 9. April, widmen sich Thomas Gansch, Leonhard Paul, Sebastian Fuchsberger und Michael Hornek in ihrer „Schlagertherapie“ ab 19.30 Uhr in der Waldviertler Kammerbühne in Ottenschlag den schönsten Schlagern der 1950er- und -60er-Jahre. Nähere Informationen und Karten unter 02872/61221, e-mail office@kammerbühne.at und www.kammerbuehne.at.

Im Festspielhaus St. Pölten präsentiert der aus Brasilien stammende Pianist Amaro Freitas morgen, Donnerstag, 9. April, sein von afrobrasilianischen und indigenen Musikkulturen inspiriertes, gleichzeitig aber auch in der Tradition großer Jazz-Pianisten wie Thelonious Monk oder Chick Corea stehendes neues Album „Y’Y“. Am Montag, 13. April, bringt dann das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Hans Graf Sergej Rachmaninows Jugendsymphonie d-moll und die Symphonie Nr. 3 a-moll op. 44 sowie Paul Hindemiths Konzert für Violine und Orchester zur Aufführung; Solist ist Ziyu He an der Violine. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-600, e-mail [email protected] und www.festspielhaus.at.

„Im Land, wo die Zitronen blüh'n“ nennt sich ein Konzert inklusive Lesung von Gerti Drassl morgen, Donnerstag, 9. April, im Stadttheater Wiener Neustadt, wo der Tenor Herbert Lippert, der Bariton Clemens Unterreiner und die Pianistin Andrea Linsbauer ab 19.30 Uhr mit Melodien von Eduardo di Capua, Vincenzo De Crescenzo und Cesare Andrea Bixio eine musikalische Reise in den Süden unternehmen. Am Freitag, 10. April, spielt dann Da Blechhauf'n Brass-Power „On Air“, am Samstag, 11. April, Thomas Strobl sein Musik-Kabarett „Comedy Sing-Along“; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Zudem präsentieren das Orchester und die Chöre des BORG Wiener Neustadt bei ihrem traditionellen Jahreskonzert am Dienstag, 14. April, ab 18 Uhr Highlights der klassischen Musik. Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail [email protected] und www.stadttheater-wn.at.

„Jenseits des Ganges“ entdeckt das Volksmusik-Emsemble Aniada a Noar morgen, Donnerstag, 9. April, im Kulturbahnhof Altenmarkt-Thenneberg neue Klanglandschaften und musikalische Ausdrucksformen. Am Freitag, 10. April, steht dann „Konzertante Aneignung – eine musikalische Frechheit“ mit Andreas Hofmeir und Barbara Schmelz auf dem Programm, die „frech geklaute Meisterwerke“ für Tuba und Klavier zu Gehör bringen. Mit „Air on the Bb string“ unternehmen zudem Georg Pranger und Cornelia Steinschaden-Wögerer am Montag, 13. April, eine musikalische Expedition mit Euphonium und Klavier. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; Eintrittspreis nach freiem Ermessen. Nähere Informationen unter e-mail [email protected] und www.kultur-bahnhof.eu.

Im Quartier Wolkersdorf startet am Donnerstag, 9. April, die diesjährige Ausgabe von „fest Gosh!art“, des viertägigen Festivals für Dialektmusik und kreative Sprache. Den musikalischen Part bestreiten dabei am Donnerstag, 9. April, das Kärtner Quartett Klakradl und die RaDeschnig-Schwestern mit „umatum“ (ab 19 Uhr) sowie Alle Achtung mit „Mein Leben als Marie“ (ab 22 Uhr), am Freitag, 10. April, Violetta Parisini im Trio mit Peter Rom an der Gitarre und Hanibal Scheutz am Bass (ab 19 Uhr) sowie die Singer-Songwriterin Mira Lu Kovacs mit „Please, Safe Yourself“ (ab 22 Uhr), am Samstag, 11. April, Lucas Fendrich (ab 19 Uhr) sowie die Gypsy-Balkan-Truppe Gewürztraminer (ab 22 Uhr) und nicht zuletzt am Sonntag, 12. April, Stefan Moser mit Klassikern, Perlen und Raritäten von Reinhard Mey (ab 18 Uhr) sowie 5/8erl in Ehr'n mit „20 Jahre Wiener Soul“ (ab 21 Uhr). Nähere Informationen und Karten unter e-mail [email protected] und www.fest-goshart.at.

Mit „Women on Fire" eröffnet der „Klassik.Klang berndorf“ am Freitag, 10. April, sein diesjähriges Programm. Ab 19.30 Uhr bringen dabei Lidia Baich, Kristiane Kaiser, Monika Bohinec, Maja Triler und Daniela Fally gemeinsam mit der Beethoven Philharmonie unter Elisabeth Attl im Stadttheater Berndorf bekannte Arien, Duette und Terzette aus der Opernliteratur sowie Instrumentalstücke von Komponistinnen zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 02672/82253-43, e-mail [email protected] und www.buehnen-berndorf.at.

Am Freitag, 10. April, gestalten auch die Singer-Songwriterin Veronika Morscher, begleitet von Anja Tanzende Hände, Lucia Rosenfeld und Sonja Hanl, die Beatbox-Weltmeister-Crew M.O.M und die IMANI Drumshow ab 19.30 Uhr in der Bühne im Hof in St. Pölten „Beat the Silence“. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail [email protected] und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail [email protected].

Volksmusik mit durchschimmerndem Jazz spielt die vierköpfige Formation Maxjoseph am Freitag, 10. April, ab 19.30 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf. Nähere Informationen und Karten unter 02956/2204-16, e-mail [email protected] und www.konzerthaus-weinviertel.at.

„Number-One-Hits der Sixties & Seventies“ hingegen gibt es am Freitag, 10. April, ab 19.30 Uhr im Schloss Kottingbrunn, wo The Roaring Sixties Company Songs der Beatles, der Rolling Stones, der Beach Boys, von Pink Floyd u. a. performt. Nähere Informationen und Karten unter 02252/74383, e-mail [email protected] und www.kulturszene.at.

Im Rathaussaal von Amstetten tritt am Freitag, 10. April, ab 20 Uhr Elmo Nero mit der Bassistin Gina Schwarz, dem Gitarristen Christoph Helm und dem Schlagzeuger Chris Parker auf. Nähere Informationen und Karten unter 0664/5316963 und www.kulturhof.at.

In „The Rhythm of the World“ verwandelt Saxofour am Freitag, 10. April, ab 20 Uhr im HOB I RAUM in Bad Vöslau Einflüsse aus verschiedenen kulturellen Umfeldern in Jazz. Nähere Informationen und Karten unter 0676/9178460, e-mail [email protected] und www.hobiraum.at.

Ebenfalls am Freitag, 10. April, geht in der Sporthalle Hollabrunn ab 19.30 „Die große Schlagernacht im Weinviertel“ mit Semino Rossi, G.G Andersson, Simone und Charlie Brunner, Petra Frey und Udo Wenders über die Bühne. Nähere Informationen unter www.artist4ever.at.

Im VAZ St. Pölten macht am Freitag, 10. April, ab 20 Uhr RIAN im Zuge seiner neuen Tournee Station. Am Samstag, 11. April, lädt dann der Kinderliedermacher Bernhard Fibich ab 16 Uhr zum Mitmachkonzert „Kuddelmuddel und Gesprudel“. Nähere Informationen und Karten unter 02742/71400, e-mail [email protected] und www.vaz.at.

Mit Themen wie Feminismus, Freiheit und Freundschaft sowie den Ups & Downs romantischer Liebe beschäftigen sich The Thrill Seekers in ihrem Programm „Hungry to Live“ am Samstag, 11. April, ab 20 Uhr im Weingut Toifl in Kleinhöflein. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter e-mail [email protected] und www.georgtoifl.wine.

Am Samstag, 11. April, fangen auch die Domo Emigrantes aus dem italienischen Süden ab 20 Uhr im Haus der Regionen in Krems/Stein mit ihrem Programm „Mediterrane Klänge“ die kontrastreiche Schönheit des Mittelmeeres ein. Karten unter www.ticketladen.at; nähere Informationen unter 02732/85015, e-mail [email protected] und www.volkskulturnoe.at.

In der „Kulturmü´µ“ in Hollabrunn gastiert am Samstag, 11. April, ab 20 Uhr mit X!XU ein Jazz-Rock-Trio aus Linz. Nähere Informationen und Karten unter 0699/11533556, e-mail [email protected] und www.kulturmue.at.

Die Musikkapelle Langau, die heuer ihr 70-jähriges Bestandsjubiläum feiert, gestaltet am Samstag, 11. April, ab 19.30 Uhr in der Freizeithalle Langau ein Frühjahrskonzert mit Melodien aus den verschiedensten Stilrichtungen von „Man in the Ice“ über „Schuh des Manitu“ bis zur „Almtaler Polka“ und der Jubiläums-CD „Gemeinsam im Takt“. Nähere Informationen unter e-mail [email protected] und https://mk-langau.jimdofree.com.

Im Haydn-Geburtshaus in Rohrau lädt das eigens für die „Haydnregion Niederösterreich“ kreierte Musikvermittlungsprogramm „Mäuschen Max verschenkt die Welt“ Kinder bis zu einem Alter von sieben Jahren am Samstag, 11. April, zu spannenden Begegnungen mit den musikalischen Welten der Brüder Joseph und Michael Haydn ein; die Konzerte des Ensembles Klangmemory beginnen um 11 und 14.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail [email protected] und www.haydnregion-noe.at.

Ein „Langgehegter Herzenswunsch“ erklingt am Samstag, 11. April, ab 18 Uhr im Festsaal von Schloss Walpersdorf, wo Ulrich Manafi (Klarinette), Johanna Bilgeri (Fagott), Katharina Paul (Horn), Maxim Tzekov (Violine), Patrizia Batik (Viola), Jeremias Fliedl (Violoncello) und Dominik Wagner (Kontrabass) die Tondichtung „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ op. 28 von Richard Strauss, Bernhard Henrik Crusells Klarinettenquartett Nr. 2 und Ludwig van Beethovens Septett in Es-Dur op. 20 zur Aufführung bringen. Im Rahmen der Kinderschiene der Walpersdorfer Schlosskonzerte folgt am Sonntag, 12. April, ab 15 Uhr „Der rätselhafte Melodienraub“ mit der Musikdetektivin Fis, der Saitenakrobatin AllegrA und Don D. Nähere Informationen und Karten unter 0677/61969242, e-mail [email protected] und www.schlosskonzerte-walpersdorf.at.

Schließlich bringen der Tenor Julian Prégardien und die Pianistin Eloïse Bella Kohn unter dem Titel „Rückert-Lieder“ am Samstag, 11. April, ab 19.30 Uhr im Schloss Wartholz in Reichenau an der Rax Werke von Franz Schubert, Clara Schumann und Gustav Mahler zu Gehör. Am Sonntag, 12. April, widmen sich dann Wilhelm Sinkovicz und Mitglieder der Orchesterakademie der Wiener Philharmoniker ab 11 Uhr in einem Gesprächskonzert Claude Debussys Trio für Flöte, Viola und Harfe. Nähere Informationen und Karten unter 02666/52289, e-mail [email protected] und www.schloss-wartholz.at.