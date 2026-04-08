Vinothek als Schaufenster der Regionen

St. Pölten (OTS) -

Mit über 2100 Weinbaubetrieben ist die Dichte der Winzer in der Steiermark hoch, was auch eine hohe Anzahl an Vinotheken bedeutet. Über 800 Vinotheken sind in der Steiermark Schaufenster ihrer jeweiligen Weinregion. „Land und Leute“ besucht beispielhafte Gebietsvinotheken in Vogau und in Klöch. Viele Vinotheken bieten ihrem Publikum heute weit mehr als Weingenuss. So wird im Klöcher Weinbaumuseum etwa die harte Winzerarbeit über Generationen sichtbar. Und bei Ausflügen zur südsteirischen Vinofaktur in Vogau lassen sich auch regionale Spezialitäten im Bistro vor Ort verkosten.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 18. April:

Frühlingserwachen am Berg

Der Frühling ist die arbeitsintensivste Zeit für Bergbauern wie Hannes Kressl und seine Tochter in Gosau in Oberösterreich, die auch eine Almhütte am Dachstein betreiben. Ohne Bewirtschaftung und Pflege durch die Bergbauern gäbe es keinen modernen Tourismus, zeigt die Reportage.

Düngemanagement am Hof

Am Beispiel des Dünge- und Güllemanagements thematisiert „Land und Leute“ den steigenden bürokratischen Aufwand für Landwirtinnen und Landwirte, etwa durch Dokumentationspflichten. In Hainfeld und in Traisen in Niederösterreich begleiten wir zwei Landwirte dabei, zeigen aber auch, warum solche Aufzeichnungen wichtig für Umwelt und Gesellschaft sind.

Alles von der Wachtel

Der 23-jährige Benjamin Tömel betreibt im Lavanttal die größte Wachtelzucht Kärntens. Er vermarktet Fleisch und Eier von verschiedenen Wachtelrassen und gibt Rezepttipps für unsere Serie „Genial gekocht - nachhaltig versorgt“.

Salz in der Suppe

Unter dem Motto „Salz in der Suppe“ startet das Salzkammergut in den Genussfrühling. Über sechs Wochen hinweg öffnen Lokale und Genussmanufakturen ihre Türen für eine kulinarische Entdeckungsreise rund um das berühmteste Gut des Gebietes: das Salz.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer