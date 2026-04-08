Kreuzungsumbau L 50 / L 1217 in Limberg beginnt in Kürze

St. Pölten (OTS) -

In Kürze erfolgt der Startschuss für die Neu- bzw. Umgestaltung der Kreuzung an der L 50 mit der L 1217 in Limberg (Stadtgemeinde Maissau). Bedingt durch das Alter sowie eine Vielzahl an bereits sanierten Schadstellen entsprachen die Fahrbahnen der beiden Landesstraßen zuletzt nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 645.000 Euro. Davon trägt das Land Niederösterreich etwa 500.000 Euro, während rund 145.000 Euro von der Stadtgemeinde Maissau übernommen werden.

Der Umbau verfolgt mehrere zentrale Ziele: Die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer soll erhöht werden, gleichzeitig wird eine Verbesserung des Verkehrsflusses angestrebt, insbesondere im Hinblick auf den Schwerverkehr. Darüber hinaus werden moderne Nebenanlagen geschaffen, die unter anderem eine neue Entwässerung, Sickermulden und Grüninseln umfassen.

Im Zuge der Ausführung wird der gesamte Straßenoberbau der Landesstraßen L 50 und L 1217 erneuert. Entlang beider Straßen entstehen neue Nebenanlagen sowie verbesserte Entwässerungssysteme. Basierend auf Verkehrszählungen des Schwerverkehrs wird außerdem die Vorrangregelung an der Kreuzung angepasst: Künftig erhält die Fahrrelation von der L 50 (aus Süden kommend) zur L 1217 (Richtung Sitzendorf) Vorrang. Die Kreuzung wird entsprechend umgestaltet, sodass für diese Relation eine eigene Fahrspur zur Verfügung steht. Zusätzlich wird in Richtung Straning eine Linksabbiegespur errichtet. Die Bauarbeiten erfolgen durch die Straßenmeisterei Ravelsbach in Zusammenarbeit mit regionalen Baufirmen und sollen im Oktober 2026 abgeschlossen sein.

Die Landesstraße L 50 ist ab dem 13. April für voraussichtlich rund sechs Wochen gesperrt, wobei die Dauer vom witterungsbedingten Baufortschritt abhängt; nach Abschluss der Kofferungs- und Schüttarbeiten wird die L 50 vorübergehend wieder provisorisch für den Verkehr freigegeben, während die Landesstraße L 1217 über die gesamte Bauzeit hinweg gesperrt bleibt. Für den lokalen Verkehr wird eine innerörtliche Umleitungsstrecke eingerichtet und der Schwerverkehr muss großräumig ausweichen, weshalb der NÖ Straßendienst sowie die Stadtgemeinde Maissau alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die während der Bauphase unvermeidbaren Einschränkungen ersuchen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141, bei Ing. Christoph Schodl BA, MA oder per E-Mail unter [email protected]