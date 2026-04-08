FPÖ – Guggenbichler: Mehr Transparenz statt intransparenter Fördervergabe über die Wirtschaftsagentur

Wien (OTS) -

Die von der rot-pinken Stadtregierung angekündigte Unterstützung für KMU durch neues Wachstumskapital wird von Wiens FPÖ-Wirtschaftssprecher LAbg. Udo Guggenbichler grundsätzlich positiv gesehen. Kritik übt er jedoch an der geplanten Abwicklung über die Wirtschaftsagentur Wien. „Es ist richtig, Unternehmen in Wachstumsphasen zu unterstützen. Problematisch ist aber einmal mehr, dass die Mittel über die Wirtschaftsagentur vergeben werden – eine Konstruktion, bei der bis heute völlig unklar ist, nach welchen Kriterien Förderungen konkret vergeben werden und wer tatsächlich profitiert“, so Guggenbichler.

Gerade bei öffentlichen Geldern brauche es maximale Nachvollziehbarkeit. „Die Wiener Steuerzahler haben ein Recht darauf zu wissen, an wen wie viel Geld fließt und auf welcher Grundlage entschieden wird. Zudem muss auch offengelegt werden, welche Unternehmen aus welchen Gründen abgelehnt wurden. Hier fehlt es seit Jahren an Transparenz und Kontrolle“, betont Guggenbichler.

Die FPÖ Wien fordert daher klare Offenlegungspflichten und eine lückenlose Kontrolle der Fördervergaben. „Wenn die Stadt Unternehmen unterstützt, dann muss das transparent, fair und überprüfbar erfolgen – alles andere untergräbt das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Wien“, so Guggenbichler abschließend.