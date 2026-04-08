Freude als Vermächtnis

Wien (OTS) -

Die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs setzte gemeinsam mit anderen Organisationen am 8. April im Schlosspark Schönbrunn ein sichtbares Zeichen der Dankbarkeit: „Testamentsspenden haben in der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs eine lange Tradition. Daraus hat sich eine Kultur der Beziehungspflege zwischen Testamentsspendern und unserer Organisation entwickelt. Dank dieser großzügigen Zuwendungen können wir auch in wirtschaftlich belasteten Zeiten Beratung und Hilfe für sehbehinderte Menschen anbieten. Jede Zuwendung ist wie ein symbolisches Samenkorn, das auf fruchtbaren Boden fällt, um zu blühen. So leben Werte über den Tod hinaus “, sagt Sonja Premur aus der Nachlassspenden-Abteilung der Hilfsgemeinschaft.

2024 wurden österreichweit über 115 Millionen Euro in Form von Vermächtnissen für einen guten Zweck vererbt. Das entspricht mehr als jedem zehnten Spendeneuro. Umfragen bestätigen, dass bereits jeder fünfte Österreicher eine Testamentsspende – neben Familie und Freunden – in Betracht zieht. Testamentsspenderinnen und -spender entscheiden sich dafür, weil sie über ihren Tod hinaus Gutes tun wollen und damit nachhaltig Projekte unterstützen, die ihnen am Herzen liegen.

Die Hilfsgemeinschaft gedenkt an diesem Tag in großer Dankbarkeit der Oberösterreicherin Frau Rosa F. Sie legte mit ihrem Vermächtnis den Grundstein für eine Beratungsstelle in Linz. So wie sie fühlen sich zu Lebzeiten Testamentsspender der Hilfsgemeinschaft, die zugleich die größte und älteste Selbsthilfeorganisation für blinde und sehbehinderte Menschen ist, verbunden.

Die Hilfsgemeinschaft ist Gründungsmitglied der Dachorganisation „Vergissmeinnicht – Die Initiative für das gute Testament“. Bereits seit über 60 Jahren sind Testamente und Legate eine tragende Säule für blinde Menschen. Die Hilfsgemeinschaft zählt damit zu den Vorreitern in Österreich, die Freude und Lebensqualität als Vermächtnis ermöglichen.