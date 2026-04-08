Stadtgasthaus am Nyikospark holt 2-Haubenkoch Oliver Wiegand als Küchenchef

Neusiedl am See (OTS) -

Das Stadtgasthaus am Nyikospark verstärkt seine kulinarische Kompetenz und setzt ein klares Zeichen in Richtung gehobene Gastronomie: Mit Oliver Wiegand übernimmt ein erfahrener 2-Haubenkoch die Position des Küchenchefs.

Mit dieser strategischen Entscheidung unterstreicht Patron Fritz Tösch den Anspruch, das Stadtgasthaus als feste Größe in der regionalen Genusslandschaft weiterzuentwickeln, mit einer Küche, die Regionalität, Bodenständigkeit und internationale Einflüsse verbindet.

„Mit Oliver Wiegand gewinnen wir nicht nur einen ausgezeichneten Koch, sondern eine klare kulinarische Handschrift. Unser Ziel ist es, unseren Gästen ein Erlebnis zu bieten, das Qualität, Regionalität und Emotion vereint“, so Patron Fritz Tösch.

Oliver Wiegand steht für eine produktfokussierte Küche mit Tiefe und Präzision. In seinen bisherigen Stationen als Küchenchef wurde er mehrfach ausgezeichnet und erkochte:

- 2 Gault & Millau Hauben

- 3 Falstaff Gabeln

- Bib Gourmand (Guide Michelin)

Diese Erfolge unterstreichen seine Fähigkeit, anspruchsvolle Kulinarik mit Wirtschaftlichkeit und Gästeorientierung zu verbinden.

„Ich freue mich, im Stadtgasthaus am Nyikospark meine Philosophie umzusetzen: eine regionale, bodenständige Küche mit internationalen Einflüssen. Im Mittelpunkt stehen für mich das Produkt, die Klarheit der Aromen und das Erlebnis für den Gast“, erklärt Küchenchef Oliver Wiegand.

Ein zentrales Element der neuen kulinarischen Ausrichtung sind die „Signature Speisen“, die Gästen ein besonderes Erlebnis bieten. Hier werden ausgewählte Gerichte bewusst inszeniert und teilweise direkt am Tisch vollendet.

Zu den Signature-Speisen zählen:

- Pannonische Paprika-Fischsuppe auf Krustentierfond, am Tisch eingegossen

- Ausgelöstes Bauernhendl, gefüllt mit jungem Spinat, Champignons und feinen Tramezzini

Begleitet wird das kulinarische Konzept von Restaurantleiterin und Sommelière Nicole Wandaller, die den Fokus klar auf Gastfreundschaft und Wohlfühlatmosphäre legt.

„Unser Anspruch ist es, dass sich unsere Gäste bei uns wie zu Hause fühlen, nur mit dem gewissen Extra an Qualität, Aufmerksamkeit und Genuss“, so Nicole Wandaller.

Mit der neuen Küchenlinie und einem starken Team positioniert sich das Stadtgasthaus am Nyikospark als moderner Genussort im Burgenland, authentisch, hochwertig und nah am Gast.

Das Stadtgasthaus am Nyikospark

Untere Hauptstraße 59, 7100 Neusiedl am See

Tel: 02167 8542

E-Mail: [email protected]

https://nyikospark.at