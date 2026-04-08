Boataround veröffentlicht Segeltrends 2026 für Österreich, Deutschland und die Schweiz

Bratislava (OTS) -

Boataround, einer der führenden Anbieter für die Online-Buchung von Yachten und Booten weltweit, hat aktuelle Segeltrends für den DACH-Raum veröffentlicht und liefert Einblicke in Buchungsverhalten, bevorzugte Reiseziele und Ausgaben rund ums Segeln.