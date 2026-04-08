- 08.04.2026, 13:29:02
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Boataround veröffentlicht Segeltrends 2026 für Österreich, Deutschland und die Schweiz
Boataround, einer der führenden Anbieter für die Online-Buchung von Yachten und Booten weltweit, hat aktuelle Segeltrends für den DACH-Raum veröffentlicht und liefert Einblicke in Buchungsverhalten, bevorzugte Reiseziele und Ausgaben rund ums Segeln.
Segeltrends im DACH-Raum
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