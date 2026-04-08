Produktrückruf: „Wiesentaler Senninger´s Frankfurter nach Landmetzgerart, 1 kg”

Salzburg (OTS) -

Der Erzeuger Metzgerei Senninger informiert über einen Warenrückruf des Produktes „Wiesentaler Senninger´s Frankfurter nach Landmetzgerart, 1 kg”.

Der Erzeuger Metzgerei Senninger ruft aktuell das Produkt „Wiesentaler Senninger´s Frankfurter nach Landmetzgerart, 1 kg” mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 04.05.2026 öffentlich zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das oben genannte Produkt mit Listeria monocytogenes verunreinigt ist. Aufgrund eines möglichen Gesundheitsrisikos sollten Kund:innen den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren.

Das betroffene Produkt wurde bei Lidl in Österreich verkauft und kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt „Wiesentaler Senninger´s Frankfurter nach Landmetzgerart, 1 kg” des Erzeugers Metzgerei Senninger mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 04.05.2026 betroffen. Andere bei Lidl in Österreich verkaufte Produkte des Erzeugers Metzgerei Senninger sowie weitere Produkte der Marke „Wiesentaler“ sind von dem Rückruf nicht betroffen. Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung von Lidl Österreich verursacht worden ist.

Der Erzeuger Metzgerei Senninger entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Kundenservice

Bei Fragen zum Thema steht der Lidl-Österreich-Kundenservice unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag von 7:30 bis 18:00 Uhr zur Verfügung.

Strenges Qualitätsmanagement

Lidl Österreich stellt höchste Anforderungen an die Sicherheit seiner Produkte, die Standards für die firmeninterne Qualitätssicherung sind ausgesprochen hoch. Qualität ist bei Lidl Österreich oberstes Gebot, daher spielt vor allem die Produktsicherheit eine tragende Rolle im Gesamtkonzept und im täglichen Handeln des Qualitätsmanagements.