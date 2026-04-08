WeAreDiversity: RISC Software GmbH erhält Zertifizierung für ihr Diversity Management

Hagenberg im Mühlkreis (OTS) -

Die RISC Software GmbH hat die Zertifizierung für das Diversity Management-System gemäß ÖNORM S 2501 erhalten. Vorab wurde der #WeAreDiversity-Prozess erfolgreich umgesetzt. Die Abnahme der Zertifizierung erfolgte durch den TÜV AUSTRIA. Damit ist die RISC Software das erste IT-Unternehmen, das diese Zertifizierung durch TÜV AUSTRIA erhielt und somit Vorreiter in der Branche. Die erfolgreiche Umsetzung des #WeAreDiversity-Prozesses wurde von Prozessbegleiterin Beatrix Czipetits bestätigt. Damit wird das nachhaltige und strukturierte Engagement des Unternehmens in den Bereichen Diversity Management, Gleichstellung und insbesondere Frauenförderung gewürdigt.

Mit der Zertifizierung wird sichtbar, was bei der RISC Software GmbH schon lange Unternehmenskultur ist: eine Arbeitsumgebung, in der Vielfalt nicht verwaltet, sondern gelebt wird. Gleichzeitig markiert das Zertifikat einen klaren strategischen Aufbruch: zu einem Diversity Management, das noch tiefer in der Unternehmensstrategie verankert ist, das Bewusstsein für Inklusion weiter schärft und welches das Unternehmen als Vorzeigebetrieb im österreichischen IT- und Forschungssektor positioniert.

Vielfalt als Grundlage für Innovation

Für die RISC Software GmbH ist Diversität kein Trend, sondern die Grundlage für Innovation: Unterschiedliche Perspektiven, Erfahrungen und Hintergründe machen die Arbeit besser und die Lösungen stärker. Diversity Management und Inklusion werden dabei nicht als weiche Randthemen, sondern als handfeste Erfolgsfaktoren verstanden: Zufriedene Mitarbeiter*innen, ein wertschätzendes Betriebsklima und eine offene Unternehmenskultur sind essenziell für Talente und Pioniere – und machen das Unternehmen zum gesuchten Kooperationspartner für F&E-Projekte.

Die RISC Software GmbH engagiert sich bereits erfolgreich seit 15 Jahren in diesem Bereich. Fachlich begleitet wurde der #WeAreDiversity-Prozess von Beatrix Czipetits (co-pilotin.at). Unter der Marke #WeAreDiversity setzt sie Prozess samt Tool-Kit um, mit dem Organisationen Diversity Management strukturiert und nachhaltig implementieren und weiterentwickeln sowie sich optimal für eine allfällige Zertifizierung der Organisation gemäß Diversity Management-Norm vorbereiten. Eine weitere Grundlage für den nächsten Schritt der Zertifizierung gemäß ÖNORM S 2501 durch den TÜV AUSTRIA bildete auch der umfassende Gender Equality Plan. Dieser wird gemeinsam von den Gleichstellungsbeauftragten, der Gender & Diversity Task Force sowie dem Management kontinuierlich weiterentwickelt.

„Diversität und Inklusion sind für uns keine Pflichtübung, sondern der Schlüssel zu Innovation und nachhaltiger Unternehmensentwicklung. Ich freue mich, dass wir mit der Umsetzung von #WeAreDiversity und der Zertifizierung gemäß ÖNORM S 2501 nun auch zeigen können, was wir seit Jahren leben. Mein aufrichtiger Dank gilt allen Mitarbeiter*innen und Führungskräften, die diesen Weg aktiv mitgegangen sind“, sagt Wolfgang Freiseisen, Geschäftsführer der RISC Software GmbH.

Der Weg zur Zertifizierung

Die Vorbereitungen für die Zertifizierung starteten bereits im vergangenen Jahr. Im Rahmen des FFG- geförderten Projekts RISCversity 4.0 wurde der #WeAreDiversity Prozess erfolgreich umgesetzt. Teil des Prozesses war ein umfassendes Self-Assessment sowie ein Workshop zur Schärfung der Vision und Strategie. Ebenso wurde ein Maßnahmenfahrplan für die nächsten Jahre erarbeitet. Zahlreiche Mitarbeiter*innen sowie Führungskräfte waren aktiv in den #WeAreDiversity-Prozess eingebunden. Das klare Bekenntnis aller Ebenen des Unternehmens zu den Themen Gleichstellung und Vielfalt war dabei eine tragende Säule. Fachlich begleitet wurde der #WeAreDiversity-Prozess von Beatrix Czipetits, Expertin für Diversity Management und Organisationsentwicklung (co-pilotin.at). Im Anschluss erfolgte die Zertifizierung des Diversity Management-Systems der RISC Software GmbH gemäß ÖNORM S 2501 durch den TÜV AUSTRIA.

„Die RISC Software GmbH zeigt, wie Diversity Management wirklich funktioniert: nicht als Marketingversprechen, sondern als strategisch verankerte, von Innen heraus gelebte Haltung. Was das Team hier gemeinsam erarbeitet hat, ist ein echtes Vorzeigemodell für den technologischen Forschungssektor in Österreich“, erklärt Beatrix Czipetits, Expertin für Diversity Management, co-pilotin.at.





Über #WeAreDiversity

#WeAreDiversity ist ein steuerbares Management-Tool: Ein effizienter Prozess samt Tool-Kit ermöglicht Organisationen die Implementierung und Weiterentwicklung ihres ergebnisorientierten Vielfaltsmanagements. Mit einem Self-Assessment, strukturierten Workshops und der Einbeziehung möglichst unterschiedlicher Mitarbeitender, wird Diversity Management in Organisationen professionell und nachhaltig verankert. Die Umsetzung des #WeAreDiversity-Prozesses wird von Prozessbegleiterin Beatrix Czipetits formell bestätigt und Organisationen können #WeAreDiversity als starkes Zeichen in der Innen- und Außenkommunikation nützen. Da der Prozess die Vorgaben von Diversity Management-Normen wie der ÖNORM S 2501 und ISO 30415 einhält, ist mit der Umsetzung von #WeAreDiversity auch eine ausgezeichnete Vorbereitung für eine allfällige anschließende Zertifizierung der Organisation gemäß dieser Normen gegeben. #WeAreDiversity ist in allen Organisationen umsetzbar, etwa in Unternehmen, Non-Profit-Organisationen, in der Verwaltung und an Hochschulen. www.wearediversity.at





Firmeninfo RISC Software GmbH

Die RISC Software GmbH ist seit über 30 Jahren führend in der angewandten Forschung und Produktentwicklung. Als außeruniversitäre Forschungseinrichtung entwickelt das Unternehmen innovative Softwarelösungen in Bereichen wie KI, digitale Zwillinge, Simulation und Optimierung – von der Grundlagenforschung bis zur praxisnahen Anwendung. RISC Software begleitet Organisationen in Industrie und Medizin erfolgreich auf ihrem digitalen Weg. Ein besonderer Fokus liegt auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Mitarbeiter*innen durch gezielte Weiterbildung, interdisziplinären Austausch und enge Kooperationen mit der Wissenschaft.

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