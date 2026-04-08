- 08.04.2026, 12:26:02
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Upper Austrian Ladies Linz: Tagger vs. Samsonowa live im ORF
Am 9. April um 16.05 Uhr in ORF 1
13 Jahre ist es her, dass eine heimische Tennisspielerin die erste Runde beim WTA-Turnier in Linz überstanden hat. Das 18-jährige Ausnahmetalent Lilli Tagger hat es geschafft und trifft am Donnerstag, dem 9. April 2026, auf die Nummer drei der diesjährigen Upper Austrian Ladies Linz, Ljudmila Samsonowa. ORF 1 überträgt ab 16.05 Uhr live. Die Kommentatoren sind Didi Derdak und Alex Payer.
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