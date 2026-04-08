Upper Austrian Ladies Linz: Tagger vs. Samsonowa live im ORF

Wien (OTS) -

13 Jahre ist es her, dass eine heimische Tennisspielerin die erste Runde beim WTA-Turnier in Linz überstanden hat. Das 18-jährige Ausnahmetalent Lilli Tagger hat es geschafft und trifft am Donnerstag, dem 9. April 2026, auf die Nummer drei der diesjährigen Upper Austrian Ladies Linz, Ljudmila Samsonowa. ORF 1 überträgt ab 16.05 Uhr live. Die Kommentatoren sind Didi Derdak und Alex Payer.

ORF ON und sport.ORF.at bieten Streams der TV-Übertragung und aktuelle Storys. Auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT informieren.