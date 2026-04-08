ORF-„kulturMATINEE“: „Der Maler Piero della Francesca – Pionier der Renaissance“

Wien (OTS) -

Die „kulturMATINEE“ am Sonntag, dem 12. April 2026, um 9.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON lädt zu einem kunst- und kulturhistorischen Besuch in südliche Gefilde: Zunächst steht „Der Maler Piero della Francesca – Pionier der Renaissance“ in der gleichnamigen Dokumentation im Mittelpunkt. Die anschließende Dacapo-Ausgabe der Reihe „Traumschlösser und Ritterburgen“ (10.00 Uhr) bleibt in Italien und rückt die Geschichte und die Geschichten rund um bedeutende Bauwerke Südtirols in den Fokus. Den von Peter Schneeberger präsentierten ORF-Kulturvormittag beschließt „Die Kulturwoche“ (10.45 Uhr) mit aktuellen Berichten und Tipps über das heimische Kulturgeschehen.

Zur Doku-Premiere „Der Maler Piero della Francesca – Pionier der Renaissance“ (9.05 Uhr)

Piero della Francesca (1422–1492) gilt als Pionier der italienischen Renaissance, Meister der Perspektive und Proportion. Seine Kunst verbindet Mathematik und Magie, Klarheit und Geheimnis. Mit seinen still leuchtenden Madonnen und Christusfiguren prägte er Generationen von Künstlern – bis hin zu Paul Cézanne und Pier Paolo Pasolini. Die Dokumentation von Marion Kollbach nimmt das Publikum mit auf eine visuelle Reise durch die „Terre di Piero“ – die Landschaften der Toskana, Umbriens und der Marken. Kunsthistorikerin Machtelt Brüggen Israëls und Historiker Carlo Ginzburg entschlüsseln die verborgenen Geschichten hinter seinen Meisterwerken und zeigen, warum Piero bis heute als Zeitgenosse gilt. Berührend auch die Episode aus dem Zweiten Weltkrieg: Ein britischer Offizier stoppte den Beschuss von Sansepolcro – um Pieros 1468 erschaffenes Fresko „Die Auferstehung Christi“ zu retten, das der Schriftsteller und Philosoph Aldous Huxley einst „das schönste Bild der Welt“ nannte.