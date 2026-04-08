  • 08.04.2026, 12:17:02
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Gemeinderatsausschuss beschließt Finanzierung für Hermesvilla

Ausgestaltung des Parks der Artenvielfalt geht weiter

Wien (OTS) - 

Im heutigen Wiener Umweltausschuss wurde die Finanzierung für zwei wichtige Projekte im Klimaressort beschlossen: die Sanierung der Hermesvilla und die weitere Ausgestaltung des Parks der Artenvielfalt.

Die Fassade der Hermesvilla im Lainzer Tiergarten muss saniert werden, um das historische Gebäude langfristig zu erhalten und aufzuwerten. Die Sanierung umfasst die Instandsetzung von Stein- und Sichtziegelflächen, die Instandsetzung und Neuherstellung von Verblechungen und die Sanierung der Metallteile. Noch heuer startet die erste Sanierungsetappe, dafür wurden 1,9 Mio Euro beschlossen.

„Der Lainzer Tiergarten ist ein beliebtes Naherholungsgebiet, die Hermesvilla ein wichtiger Besuchermagnet“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Durch die mit dem Bundesdenkmalamt abgestimmten Maßnahmen wird gewährleistet, dass das kulturelle Erbe in seiner Originalform erhalten bleibt.“

Park der Artenvielfalt

Darüber hinaus wird der Park der Artenvielfalt in der Donaustadt weiterentwickelt und gestaltet. Dafür wurden nun 300.000 Euro beschlossen. „Grünräume sind ein wichtiger Teil der Lebensqualität in Wien. Hier in der Donaustadt schaffen wir einen naturnahen Raum mit klimafitten Bäumen, der die Artenvielfalt fördert und als besonders Erholungsgebiet für die Wiener Bevölkerung weiterentwickelt wird“, so der Klimastadtrat abschließend.

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