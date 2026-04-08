Fun am Freitag: Herbert Prohaska, Rainer Pariasek und Christina Kiesler bei „Fakt oder Fake“

Wien (OTS) -

Zwei Legenden und eine Urgewalt teilen sich in „Fakt oder Fake“ das Studio mit Moderator Clemens Maria Schreiner: Herbert Prohaska, Rainer Pariasek und Christina Kiesler rätseln am Freitag, dem 10. April 2026, ab 20.15 Uhr in ORF 1 und auch schon vorab auf ORF ON über unglaubliche Fakten und täuschend echte Fakes. Martin Frank stellt sich ab 21.15 Uhr seinen ganz persönlichen Generationenkonflikten und vermutet „Wahrscheinlich liegt's an mir“. Und Oliver Baier lässt in „Was gibt es Neues?“ um 22.25 Uhr sein Rateteam Herbert Steinböck, Lydia Prenner-Kasper, Benedikt Mitmannsgruber, Sonja Pikart und Viktor Gernot unter anderem über den „Reuestrich“ und den „Wurstsemmelparagraphen“ rätseln.

„Fakt oder Fake“ (20.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Eine Fußballlegende, eine Sportmoderatorenlegende und eine urgewaltige Frauenfußballerin außer Dienst, die nach dem Sport erfolgreich die Schauspiel -und Kabarettbühnen des Landes rockt, stellen sich diese Woche den Fragen von Clemens Maria Schreiner. Für Herbert Prohaska, Rainer Pariasek und Christina Kiesler sollte es doch kein Problem sein, Fakten von Fakes zu unterscheiden. Außer natürlich, wenn es um die Frage geht, ob man aus der Ferne einen Gasherd mit dem Finger anfunken kann. Oder darum, ob Zimmerpflanzen wirklich die Raumluft reinigen. Und es gibt keine Flüssigkeiten, die von ganz allein aus einem Behälter herausfließen – oder doch? Am Ende der Sendung wird mit einer schönen österreichischen Tradition gebrochen: Maibaum-Kraxeln kann man auch im April. Das ist ein Fakt!

„Martin Frank: Wahrscheinlich liegt's an mir“ (21.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON)

In seinem fünften Soloprogramm nimmt Martin Frank das Publikum spitzbübisch mit in die Generationenkonflikte seines Mehrgenerationenhauses. Er gibt wertvolle Tipps, wie man Einladungen zu extravaganten Essen übersteht, und fragt sich, ob Geburtstagsfeiern überhaupt noch zeitgemäß sind. Denn die meiste Arbeit vor, während und nach einer Geburt bleibt ja bei der Mama hängen und nicht beim Geburtstagskind. Außerdem muss sich der 33-Jährige langsam eingestehen, dass er den Kampf, seinen Eltern nicht ähnlich zu werden, offensichtlich verloren hat, und sucht sich zum Schluss Hilfe beim Publikum.

„Was gibt es Neues?“ (22.25 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Für das Rateteam Herbert Steinböck, Lydia Prenner-Kasper, Benedikt Mitmannsgruber, Sonja Pikart und Viktor Gernot geht es heute ins Museum, und zwar ins MuseumsQuartier Wien, das sein 25-Jahr-Jubiläum feiert. Sie rätseln darüber, was ein „Reuestrich“ ist. Durchaus bereut hat ein britischer Lord seine finanzielle Unterstützung beim Zubau eines Museums und er konnte nicht anders, als das seiner Nachwelt mitzuteilen. Nur wie bloß? Kreativ beim Lösen der kniffligsten Kriminalfälle ist der Kommissar auf vier Pfoten: Kommissar Rex feiert sein Comeback und Majorin Doris Golpashin will dazu passend vom Rateteam wissen, worum es sich bei einem „Wurstsemmelparagraphen“ handelt.