Die neuesten Trends im Handel: Künstliche Intelligenz als Game Changer?

Wien (OTS) -

Wie verändert Künstliche Intelligenz den Handel? Welche Strategien sichern Unternehmen in einem zunehmend dynamischen Marktumfeld den Erfolg? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert die MMM-Fachtagung, die am 9. Juni im Wiener ARCOTEL Wimberger über die Bühne geht.

Unter dem Leitthema „Die neuesten Trends im Handel“ versammelt die Fachtagung am 9. Juni 2026 in Wien führende Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Praxis. Im Mittelpunkt steht diesmal die rasante Entwicklung rund um Künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen auf Unternehmen, Geschäftsmodelle und Kundenbeziehungen.

Ein besonderes Highlight ist der Vortrag von Alexander Pröll, Staatssekretär und einer der gefragtesten Zukunfts-Experten für digitale Transformation. In seinem Beitrag beleuchtet er, welche tiefgreifenden Veränderungen durch KI auf Wirtschaft und Gesellschaft zukommen, welche Branchen profitieren und wie Unternehmen sich strategisch darauf vorbereiten können. Auch für eine Fragerunde mit dem Publikum steht er zur Verfügung.

Top-Speaker aus Handel, Wirtschaft und Wissenschaft

Die Fachtagung, die von MMM Club Österreich-Präsident und GEWINN-Herausgeber Georg Wailand moderiert wird, bietet aber auch darüber hinaus ein hochkarätiges Programm mit zahlreichen Perspektiven auf die Zukunft des Handels:

Christoph Teller und Ernst Gittenberger von der Johannes Kepler Universität Linz analysieren die aktuellen internationalen Entwicklungen im Handel und liefern konkrete Impulse für Unternehmen.

und von der Johannes Kepler Universität Linz analysieren die aktuellen internationalen Entwicklungen im Handel und liefern konkrete Impulse für Unternehmen. Stefan Krejci , Geschäftsführender Gesellschafter der RE/MAX-Commercial Group spricht über die Preisentwicklungen bei Handelsimmobilien.

, Geschäftsführender Gesellschafter der RE/MAX-Commercial Group spricht über die Preisentwicklungen bei Handelsimmobilien. Neue Perspektiven im Retail entstehen auch am Flughafen Wien. Philipp Ahrens , Bereichsleiter Center Management, und Daniel Wailand , Commercial Manager F&B, präsentieren die Süderweiterung des Airports und die daraus entstehenden Handels- und Umsatzchancen.

, Bereichsleiter Center Management, und , Commercial Manager F&B, präsentieren die Süderweiterung des Airports und die daraus entstehenden Handels- und Umsatzchancen. BIPA-Geschäftsführerin Daniela Reumann gibt Einblicke in die aktuellen Strategien des Drogeriefachhändlers.

gibt Einblicke in die aktuellen Strategien des Drogeriefachhändlers. York von Mirbach , Country Leader von Amazon für Österreich und die Schweiz, zeigt, wie österreichische KMU die Plattform als Wachstumsmotor nutzen können.

, Country Leader von Amazon für Österreich und die Schweiz, zeigt, wie österreichische KMU die Plattform als Wachstumsmotor nutzen können. Ana Aguilo , Country Leaderin von Decathlon Österreich, spricht darüber, wie Erlebbarkeit zum strategischen Vorteil im derzeit krisen-gebeutelten Sporthandel wird.

, Country Leaderin von Decathlon Österreich, spricht darüber, wie Erlebbarkeit zum strategischen Vorteil im derzeit krisen-gebeutelten Sporthandel wird. Und jö Bonus Club-Geschäftsführer Alexander Merklein erklärt, wie sich Kundenbindung vom klassischen Rabattmodell zu nachhaltigen Beziehungen entwickelt.

Praxiswissen für Unternehmen

Die MMM-Fachtagung richtet sich an Unternehmer, Führungskräfte, Handels- und Marketingexperten sowie Entscheider, die die Zukunft ihres Unternehmens aktiv gestalten wollen.

„Wir haben diesmal eines der spannendsten Programme in der Geschichte des MMM-Clubs zusammengestellt. Wer wissen will, wohin sich der Handel entwickelt, sollte diese Veranstaltung nicht verpassen“, betont Veranstalter Georg Wailand.

Anmeldung und weitere Informationen

Weitere Details zu den Anmeldemodalitäten, Ticketgebühren und Veranstaltungsort finden Sie hier.