ORF-Untersuchung der Vorwürfe gegen Roland Weißmann abgeschlossen

Wien (OTS) -

Compliance-Stelle: Sexuelle Belästigung im rechtlichen Sinn liegt nicht vor, Compliance- und ethische Standards verletzt

ORF wird das Dienstverhältnis mit Roland Weißmann beenden

Roland Weißmann ist nach den von einer Mitarbeiterin gegen ihn erhobenen Vorwürfen von seiner Funktion als ORF-Generaldirektor am 8. März 2026 zurückgetreten und wieder in sein Dienstverhältnis als ORF-Angestellter eingetreten. Die interimistische ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher hat sofort nach ihrem Amtsantritt am 12. März 2026 die Prüfung der gegen Weißmann erhobenen Vorwürfe durch die Compliance-Stelle sowie externe Compliance-Expertinnen und -Experten veranlasst.

Das Ergebnis der Prüfung liegt nun vor:

Sexuelle Belästigung ist im österreichischen Recht klar definiert. Auf Basis der Befragungen und der Unterlagen hat die Compliance-Stelle festgestellt, dass eine sexuelle Belästigung im rechtlichen Sinn im konkreten Fall nicht vorliegt. Der ORF verlangt von seinen Führungskräften allerdings nicht bloß die Einhaltung zwingenden Rechts, sondern ein sehr hohes Maß an Integrität und Unterlassung jeglichen Verhaltens, das geeignet ist, dem Unternehmen zu schaden. Jeder Anschein eines einer Führungskraft unangemessenen Verhaltens ist daher zu vermeiden. Daher wird der ORF das Angestellten-Dienstverhältnis mit Roland Weißmann unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und kollektivvertraglichen Kündigungsfrist auflösen.

Sowohl Roland Weißmann als auch die betroffene Mitarbeiterin haben sich der Befragung durch die Compliance-Stelle freiwillig gestellt. Außerdem haben beide Seiten Unterlagen vorgelegt, um ihren jeweiligen Standpunkt zu untermauern.

Der ORF wird aus Gründen des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte keine weiteren Details der Untersuchung veröffentlichen und ersucht, Spekulationen zu den Abläufen und den beteiligten Personen zu unterlassen.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Unmittelbar nach meinem Amtsantritt habe ich eine schnelle Überprüfung der erhobenen Vorwürfe angekündigt. Ich bedanke mich bei Roland Weißmann für seinen Einsatz und seine langjährigen Leistungen für den ORF. Aber um das Vertrauen der Österreicherinnen und Österreicher in die Programme des ORF abzusichern, ist eine rasche und konsequente Aufarbeitung der offenen Compliance- und Governance-Themen von großer Bedeutung. Die ORF-Geschäftsführung wird dies gemeinsam mit den Expertinnen und Experten des Hauses sowie des ORF-Transparenz-Beirats zügig umsetzen!“