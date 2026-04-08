  • 08.04.2026, 11:58:04
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STADT LAND POOL: DIE WOHNKOMPANIE feiert Spatenstich für ihr exklusives Wohnbauprojekt KALKSBURGA in Wien-Liesing

Wien. Am 30. März 2026 setzte DIE WOHNKOMPANIE den nächsten Meilenstein: Mit dem feierlichen Spatenstich starteten die Bauarbeiten in der Breitenfurter Straße 539 + 541

Spatenstich KALKSBURGA
Österreich (OTS) - 

Mit dem heutigen Spatenstich beginnt die erste Bauphase für das Projekt KALKSBURGA – Stadt Land Pool. Gemeinsam mit Vertretern des Generalunternehmers PORR Bau GmbH, der diversen technischen Projektbeteiligten sowie Vertretern der finanzierenden Bank ist der offizielle Startschuss für das Bauvorhaben erfolgt.

Nachhaltiges Wohnkonzept: Urbanität trifft Natur

KALKSBURGA besticht durch eine durchdachte Architektur, die den Spagat zwischen Stadtkomfort und ländlicher Idylle meistert. Das Projekt umfasst eine exklusive Auswahl an freifinanzierten Eigentumswohnungen sowie großzügig dimensionierten Doppelhaushälften. Das Konzept „Stadt – Land – Pool“ bietet den künftigen Bewohnern neben einer exklusiven Ausstattung auch Highlights wie ein Concierge Service vor Ort, einen hauseigenen Outdoor-Pool mit Poolhaus und eine Fahrrad-Waschstation. Bei diesem Projekt liegt der Fokus klar auf einer Maximierung der Lebensqualität: Jede Einheit verfügt über private Freiflächen wie Eigengärten, Terrassen oder Balkone. Eine nachhaltige Projektentwicklung sowie eine hochwertige Ausstattung garantieren eine langfristige Wertsteigerung der Objekte.

Stimmen zum Baubeginn

„Mit KALKSBURGA realisieren wir modernen Wohnraum an einem Standort, der durch seine außergewöhnliche Mikrolage überzeugt“, erklärt Roland Pichler, geschäftsführender Gesellschafter von DIE WOHNKOMPANIE. „Unser Fokus liegt darauf, durch architektonische Qualität und konsequente Nachhaltigkeit ein Zuhause für unsere Kunden zu schaffen, das den Anforderungen an modernes, werthaltiges Wohnen in Wien vollends entspricht“.

Auch seitens des Generalunternehmers PORR blickt man optimistisch auf die Umsetzung: Alfred Vandrovec führt aus: „Wir freuen uns, dieses anspruchsvolle Projekt gemeinsam mit DIE WOHNKOMPANIE umzusetzen. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit und unser gemeinsamer hoher Anspruch an die bauliche Ausführungsqualität bilden das Fundament für eine erfolgreiche Realisierung von KALKSBURGA.“

Infrastruktur und Lage

Die Lage in der Breitenfurter Straße bietet zukünftigen Bewohnern eine optimale Infrastruktur. Geschäfte des täglichen Bedarfs, Schulen und Kindergärten sind in direkter Umgebung vorhanden. Gleichzeitig ermöglicht die Nähe zum Wienerwald und den Erholungsgebieten in Liesing eine Freizeitgestaltung direkt vor der Haustür. Der Verkauf der Einheiten erfolgt provisionsfrei direkt durch die Maklerinnen von DIE WOHNKOMPANIE.

Fact-Box: KALKSBURGA – Stadt Land Pool

Über DIE WOHNKOMPANIE: DIE WOHNKOMPANIE ist als Projektentwickler und Bauträger am österreichischen Wohnbaumarkt tätig. Kerngeschäft ist die Entwicklung und Realisierung freifinanzierter Eigentumswohnungen sowie großvolumiger Wohnprojekte für Privatanleger und Investoren. Als Tochterunternehmen der Zech Group steht DIE WOHNKOMPANIE für umfassende Kompetenzen, Nachhaltigkeit und sichere Bonität. Das Unternehmen ist Mitglied bei namhaften Institutionen wie ÖGNI, VÖPE und ÖVI.

Bildmaterial honorarfrei, © DIE WOHNKOMPANIE

Foto Spatenstich: v.l.n.r. Thomas Behacker, PORR – Alfred Vandrovec, PORR – Roland Pichler DIE WOHNKOMPANIE – Andreas Bohrn, Architekt BOHRN

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Sabine Robl
Telefon: 066488196766
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