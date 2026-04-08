- 08.04.2026, 10:32:32
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EINLADUNG zur Pressekonferenz der Sozialversicherung
Gesundheitsministerium, Staatssekretariat für Digitalisierung und Sozialversicherung stellen die digitale e-card am Smartphone vor
Die Sozialversicherung geht einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung des Gesundheitssystems und schafft die Möglichkeit der Nutzung der e-card über das Smartphone.
Anlässlich dieser Neuerung laden die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Korinna Schumann, der Staatssekretär für Digitalisierung, Verfassung, öffentlichen Dienst, Koordinierung und Kampf gegen Antisemitismus, Alexander Pröll, die Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Claudia Neumayer-Stickler und der stellvertretende Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Peter McDonald, zur Pressekonferenz ein. Sie werden über die Hintergründe und Details zur Nutzung der digitalen e-card am Smartphone informieren.
Wir bitten um Anmeldung unter:
[email protected] bzw.
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Pressekonferenz der Sozialversicherung - Gesundheitsministerium, Staatssekretariat für Digitalisierung und Sozialversicherung stellen die digitale e-card am Smartphone vor
Raum 1.70, 1. Stock
Datum: 13.04.2026, 09:00 Uhr - 13.04.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Dachverband der Sozialversicherungsträger
Kundmanngasse 21
1030 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Dachverband der Sozialversicherungsträger (DVSV)
Caroline Göschl, BA MA
Telefon: +4366488839072
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.sozialversicherung.at/
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