  • 08.04.2026, 10:32:32
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  • OTS0053

EINLADUNG zur Pressekonferenz der Sozialversicherung

Gesundheitsministerium, Staatssekretariat für Digitalisierung und Sozialversicherung stellen die digitale e-card am Smartphone vor

Wien (OTS) - 

Die Sozialversicherung geht einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung des Gesundheitssystems und schafft die Möglichkeit der Nutzung der e-card über das Smartphone.

Anlässlich dieser Neuerung laden die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Korinna Schumann, der Staatssekretär für Digitalisierung, Verfassung, öffentlichen Dienst, Koordinierung und Kampf gegen Antisemitismus, Alexander Pröll, die Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Claudia Neumayer-Stickler und der stellvertretende Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Peter McDonald, zur Pressekonferenz ein. Sie werden über die Hintergründe und Details zur Nutzung der digitalen e-card am Smartphone informieren.

Wir bitten um Anmeldung unter:
[email protected] bzw.
[email protected] bzw.
[email protected]

Pressekonferenz der Sozialversicherung - Gesundheitsministerium, Staatssekretariat für Digitalisierung und Sozialversicherung stellen die digitale e-card am Smartphone vor

Raum 1.70, 1. Stock

Datum: 13.04.2026, 09:00 Uhr - 13.04.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Dachverband der Sozialversicherungsträger
Kundmanngasse 21
1030 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Dachverband der Sozialversicherungsträger (DVSV)
Caroline Göschl, BA MA
Telefon: +4366488839072
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.sozialversicherung.at/

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[Montag, 13.04.2026, 09:00]

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