Biersommelier-Staatsmeisterschaft am 15. Mai in Vorarlberg

Wien/Muntlix (OTS) -

In kaum einem anderen Land gibt es so viele Bierprofis in Form von Biersommelièren und Biersommeliers wie in Österreich. Nun gilt es wieder die Besten zu ermitteln. Die 7. Österreichische Biersommelier-Staatsmeisterschaft findet am 15. Mai 2026 in Vorarlberg im Auftrag des Verbands der Brauereien Österreichs statt – eingebettet in die Staatsmeisterschaft der Hobby- und Gewerblichen Brauereien.

Österreichs Brauerinnen und Brauer rufen alle Sommelierès und Sommeliers für Bier mit österreichischer Staatsbürgerschaft bzw. mit Hauptwohnsitz in Österreich zur Teilnahme auf. Im Rahmen des Wettbewerbs werden nicht nur die Besten des Landes sondern auch die Fixstarter für Österreich bei der Weltmeisterschaft der Sommeliers für Bier 2027 ermittelt.

Höhepunkt ist das öffentlich zugängliche Finale der „Final 6“, die sich einer fachkundigen Jury, unter anderem besetzt mit dem amtierenden Biersommelier-Staatsmeister Oliver Klamminger, stellen werden (17:00 Uhr, Frödischsaal, Hauptstraße 12, 6835 Zwischenwasser/Muntlix).

Österreichs Brauer freuen sich auf einen bierigen Wettstreit auf höchstem Niveau und auf ein Festival der Biervielfalt in der besonderen Bierregion Vorarlberg.

Ausschreibungsdetails und Anmeldeformular: Bierland-Österreich.at