Barbara Stöckl im Gespräch mit COSMÓ, Hera Lind, Nina Horowitz und Michael Lehofer

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 9. April 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Song-Contest-Kandidat Benjamin Gedeon alias COSMÓ, Bestseller-Autorin Hera Lind, Journalistin Nina Horowitz und Psychiater Michael Lehofer zu Gast bei Barbara Stöckl:

Benjamin Gedeon alias COSMÓ vertritt Österreich mit seinem Beitrag „Tanzschein“ beim 70. Eurovision Song Contest in Wien. Seine musikalischen Wurzeln liegen im Burgenland, wo er früh an der Musikschule geprägt wurde. Wie er den Schritt vom Zahnmedizinstudium zum ESC-Kandidaten erlebt, was ihn antreibt und wie er dabei über Grenzen hinausdenkt, erzählt er im Gespräch mit Barbara Stöckl.

Wahre Lebensgeschichten inspirieren die Romane der deutschen Bestseller-Autorin Hera Lind. In „Die Löwenmutter“ schreibt sie von einer starken Frau, die durch tiefe Täler gehen muss, bis sich die Möglichkeit zur wahren Liebe eröffnet. Im Nighttalk „Stöckl“ spricht die Schriftstellerin über Schicksale, die sie besonders interessieren, und Erfahrungen, die die ausgebildete Opernsängerin selbst geprägt haben.

Nina Horowitz ist Dokumentaristin und als Gastgeberin für „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ für viele die Kupplerin der Nation. Nach drei Jahrzehnten gibt es zum Erfolgsformat auch einen Podcast. Im persönlichen Gespräch erzählt die ORF-Journalistin, was Menschen dazu motiviert, sich immer wieder auf die Liebe einzulassen, und wie wichtig es ist, sich an erster Stelle selbst zu lieben, um geliebt zu werden.

Der Psychiater und Psychotherapeut Michael Lehofer geht in seinem aktuellen Buch „Zu viel von Allem und zu wenig vom Richtigen“ der Frage nach, woran das scheinbar grundlose Unglück liegt. Bei „Stöckl“ erklärt er, wie Liebe eine Erfahrung der Ruhe ist und Glück ein Moment der Selbstvergessenheit. Wieso brauchen wir Verzicht für mehr Sinnlichkeit? Und warum streben wir alle nach Zufriedenheit, können diese aber nur schwer aushalten?