  • 08.04.2026, 10:21:33
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Das Raurisertal & die Nationalpark SommerCard

Ein Tal. Eine Karte. Unbegrenzte Freizeitmöglichkeiten.

Die Nationalpark SommerCard – ein Tal, eine Karte, unbegrenzte Freizeitmöglichkeiten im Raurisertal
Rauris (OTS) - 

Das Raurisertal, oft als „geheimes Juwel“ des Nationalparks Hohe Tauern bezeichnet, bietet Gästen ein Naturerlebnis von seltener Intensität. Ein wesentlicher Schlüssel zu dieser alpinen Zauberwelt ist die Nationalpark SommerCard, die den Aufenthalt im „Tal der Geier und des Goldes“ zu einem exklusiven Rundum-Erlebnis veredelt.

Gültig im Zeitraum vom 1. Mai bis zum 31. Oktober, fungiert die Karte als All-inclusive-Ticket für über 60 Attraktionen in der gesamten Nationalparkregion – dazu zählen:

  • Bergerlebnisse: Täglich eine Berg- und Talfahrt mit den Rauriser Hochalmbahnen inkl. Greifvogelwarte und Gold- & Mineralienwelt.
  • Natur-Monumente: Freier Eintritt zu den Krimmler Wasserfällen und dem Nationalparkzentrum Mittersill, wöchentliche Nationalpark Ranger Tour.
  • Alpine Highlights: Kostenlose Nutzung der Großglockner Hochalpenstraße (Tageskarte pro PKW) sowie der Gerlos Alpenstraße und der Mautstraße Kolm Saigurn.
  • Mobilität: Freie Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Bundesland Salzburg, der Wandertaxis und dem Pinzgau-Ost-Shuttle.
  • Freizeit & Kultur: Kostenloser Zugang zu zahlreichen Freibädern, Museen und Ausstellungen der Nationalparkregion.

Erhältlich ist die Nationalpark SommerCard ausschließlich bei den teilnehmenden Partner-Beherbergungsbetrieben des Raurisertals. Sie wird bereits am Anreisetag ausgehändigt und ist bis einschließlich des Abreisetages gültig. https://www.nationalpark-sommercard.at

Rückfragen & Kontakt

Tourismusverband Raurisertal · Telefon: +43 6544 200 22
E-Mail: [email protected] · Website: www.raurisertal.at

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