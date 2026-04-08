  • 08.04.2026, 10:20:02
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FPÖ-Fiedler: „Transparenz über Auswahlprozess statt geheimer Wunschliste“

Qualität der Lehrerausbildung an PH Baden leidet

Sankt Pölten (OTS) - 

„Wenn Lehrveranstaltungen nach Wunsch statt nach Expertise vergeben werden, leidet am Ende die Qualität der gesamten Lehrerausbildung“, hält FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler fest und kritisiert damit die sogenannte Wunschliste, die sich seit nunmehr zwei Jahren als Vergabesystem an der PH Baden etabliert hat.

Dabei handelt es sich um Formulare, die von Mitarbeitern ausgefüllt werden sollen - sowohl für den eigenen Zuständigkeitsbereich als auch für Lehrveranstaltungen außerhalb der eigenen Expertise. Da diese Wünsche für andere nicht einsehbar sind entsteht ein System, in dem Lehrveranstaltungen für das nächste Jahr von Kollegen „gewünscht“ werden können, ohne dass Transparenz über den Auswahlprozess besteht.

„Wer entscheidet letztlich, wer welche Lehrveranstaltung tatsächlich bekommt? Und hat die zuständige Vizerektorin und die Lehrkoordination den Überblick über die tatsächliche Expertise der Mitarbeiter?“, fragt Helmut Fiedler.

„Auch die organisatorische Qualität leidet unter diesem System. So kommt es beispielsweise vor, dass Lehrveranstaltungen mit 36 Teilnehmern in Räume angesetzt werden, die lediglich für 25 Personen ausgelegt sind“, schließt Fiedler und fordert mehr Transparenz für mehr Qualität.

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