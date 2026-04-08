  • 08.04.2026, 10:01:13
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HOFBURG Vienna erweitert Eventflächen ab April 2026

Historisches Veranstaltungszentrum stärkt Position als eine der führenden Eventlocations Wiens

Außenaufnahme HOFBURG Vienna
Wien (OTS) - 

Die HOFBURG Vienna erweitert ab 2026 ihre Eventflächen um rund 1.000 Quadratmeter. Damit reagiert das traditionsreiche Wiener Veranstaltungszentrum auf die steigende Nachfrage nach flexibel nutzbaren Räumen für nationale und internationale Kongresse, Großveranstaltungen und neue Eventformate. Die Erweiterung stärkt die Position der HOFBURG Vienna als eine der führenden Eventlocations Wiens nachhaltig.

Erweiterung schafft neue Möglichkeiten

Mit der Flächenerweiterung setzt die HOFBURG Vienna einen wichtigen Schritt für die Zukunft. Die zusätzlichen rund 1.000 m² Eventfläche schaffen mehr Flexibilität für Veranstalter und ermöglichen neue Veranstaltungsformate. Damit baut das historische Veranstaltungszentrum seine Rolle als eine der führenden Eventlocations Europas weiter aus.

Armin Egger, Geschäftsführer der HOFBURG Vienna:

„Die HOFBURG Vienna ist die internationale Bühne für bedeutungsvolle Begegnungen mit hoher medialer Strahlkraft in Wien bzw. Europa. Mit der Flächenerweiterung schaffen wir neue Möglichkeiten für Veranstaltungen aller Art und setzen ein starkes Signal für den Standort Wien.“

Investition in die Zukunft des Eventstandorts Wien

Mit der Erweiterung der Eventflächen reagiert die HOFBURG Vienna auf die steigende Nachfrage nach flexibel nutzbaren Veranstaltungsräumen und auf die starke Entwicklung im internationalen MICE-Business, das für den Standort Wien von zentraler Bedeutung ist. Die zusätzlichen Flächen ermöglichen künftig eine noch größere Bandbreite an Veranstaltungen – von nationalen und internationalen Kongressen über Corporate Events bis hin zu kulturellen Großveranstaltungen.

Neues Raumangebot Metternich

Mit dem neuen Raumverband Metternich gewinnt die HOFBURG Vienna zusätzliche Flexibilität im Veranstaltungsangebot und kann noch gezielter auf die Anforderungen unterschiedlicher Veranstaltungsformate eingehen. Die Erweiterung schafft noch mehr Möglichkeiten für Veranstalter ihre Formate flexibler, hochwertiger und zielgerichteter umzusetzen. Künftig sollen die neuen Flächen insbesondere für Breakout-Sessions, Networking-Bereiche, Ausstellungen, Side Events und Hospitality-Formate genutzt werden und das bestehende Raumangebot sinnvoll ergänzen.

Mehr Raum für regionale Unternehmen

Mit den neuen Flächen schafft die HOFBURG Vienna nicht nur zusätzliche Möglichkeiten für bestehende internationale Kongress- und Eventformate, sondern öffnet sich gezielt auch für den regionalen Markt. Künftig sollen insbesondere lokale Unternehmen die Möglichkeit erhalten, Tagungen, Meetings und Business-Veranstaltungen noch unkomplizierter in einem außergewöhnlichen und höchst professionellen Umfeld durchzuführen.

Die HOFBURG Vienna setzt ein klares Zeichen: Tradition und Innovation gehen hier Hand in Hand und stärken nachhaltig die Position Wiens als führende Eventmetropole Europas.

Planen Sie Ihre nächste Veranstaltung in der HOFBURG Vienna!

Rückfragen & Kontakt

HOFBURG Vienna
Mag. (FH) Barbara Riedl
Telefon: 066480587611
E-Mail: [email protected]

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