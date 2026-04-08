Terminerinnerung: Seniorenrats-Pressekonferenz mit Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer

Wien (OTS) -

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden herzlich erinnert an die

Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates

Präsidentin LAbg Ingrid Korosec und Präsidentin Birgit Gerstorfer, MBA nehmen Stellung zu den aktuellen Herausforderungen und notwendigen Maßnahmen für die Seniorenpolitik in Österreich.

Datum: Donnerstag, 09.04.2026, 10:00

Art: Pressetermine

Ort: Café Landtmann, Löwelzimmer

Universitätsring 4, 1010 Wien