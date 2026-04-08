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Terminerinnerung: Seniorenrats-Pressekonferenz mit Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer
Morgen, Donnerstag, 9. April um 10 Uhr
Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden herzlich erinnert an die
Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates
Präsidentin LAbg Ingrid Korosec und Präsidentin Birgit Gerstorfer, MBA nehmen Stellung zu den aktuellen Herausforderungen und notwendigen Maßnahmen für die Seniorenpolitik in Österreich.
Datum: Donnerstag, 09.04.2026, 10:00
Art: Pressetermine
Ort: Café Landtmann, Löwelzimmer
Universitätsring 4, 1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Seniorenrat
Mag. Wolfgang Braumandl
Telefon: +43 1 8923465
E-Mail: [email protected]
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