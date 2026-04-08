ÖAMTC: Staus auf Süd-Nord-Verbindungen am Wochenende

Wien (OTS) -

Das Osterferien-Ende in zahlreichen deutschen Bundesländern und in Ungarn wird auf den österreichischen Hauptverbindungen vor allem auf den Süd-Nord-Verbindungen Richtung Deutschland zeitweise zu Verzögerungen führen, befürchten die ÖAMTC-Expert:innen.

Staustrecken werden etwa in Tirol die Brenner Autobahn (A13) vor der Baustelle Luegbrücke und vor der Mautstelle Schönberg sowie die gesamte Fernpassstrecke (B179) sein. In Kärnten und Salzburg werden Autofahrende laut ÖAMTC auf der Tauern Autobahn (A10) vor Baustellen zwischen Villach und Feistritz und vor Tunnelbereichen Geduld haben müssen. Auch vor den Hauptgrenzen Richtung Deutschland (Kufstein, Walserberg und Suben) werden Wartezeiten unvermeidbar sein.

SERVICE: Infos unter www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs: www.oeamtc.at/apps

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Lasser/Römer