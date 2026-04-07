FPÖ-Bors: „Messerfachkräfte sofort außer Landes bringen“

St. Pölten (OTS) -

„Während ÖVP-Innenminister Karner über Ostern einen straffälligen Afghanen medienwirksam abgeschoben hat, geht das blutige Treiben auf unseren Straßen munter weiter“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Sicherheitssprecher LAbg. Andreas Bors den jüngsten Messerangriff eines jungen Afghanen mitten auf einem Supermarktparkplatz in Pöchlarn.

„Die Situation ist längst außer Kontrolle – siehe aktuelle Kriminalitätsstatistik. ÖVP-Innenminister Karner hat bis auf seine Abschiebe-Medienshow nichts mehr im Griff. Nur wir Freiheitliche haben vor der importierten Gewaltwelle von der ersten Stunde an gewarnt“, so LAbg. Bors weiter, der abschließend klarstellt: „Nur die FPÖ kann Österreich noch vor kriminellen Asylwerbern schützen: Sofortiger Asylstopp, Grenzen dicht und Remigration.“