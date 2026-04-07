LH Mikl-Leitner überreicht Ehrenzeichen an Ulli Lust, Rudi Dolezal, Boris Bukowski und Michael Pammesberger

St. Pölten (OTS) -

Im Millenniumssaal des St. Pöltner Landhauses ehrte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner heute, Dienstag, vier Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur, die „für unsere Gesellschaft unverzichtbar sind und das Kulturland Niederösterreich prägen.“ Das „Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ erhielt Comic-Künstlerin und Illustratorin Ulli Lust. Mit dem „Großen Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ wurden Musiker Fritz „Boris“ Bukowski, Regisseur und Produzent Rudolf Dolezal sowie Karikaturist Michael Pammesberger ausgezeichnet.

In ihrer Festrede betonte die Landeshauptfrau die besondere Bedeutung von Kunst und Kultur: „Gerade in schwierigen Zeiten, geprägt von Krisen, Kriegen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, sind es Künstlerinnen und Künstler, die hinschauen, hinterfragen, zum Nachdenken bringen, der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten, aber gleichzeitig zum Lachen bringen, neuen Mut geben und inspirieren.“

Ulrike „Ulli“ Lust, im Pulkautal aufgewachsen, habe als international erfolgreiche Comic-Künstlerin und Professorin eine beeindruckende Karriere hingelegt – vom internationalen Durchbruch mit dem autobiografischen Comicroman „Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens“ 2009 bis zum Deutschen Sachbuchpreis für „Die Frau als Mensch“ letztes Jahr. Ihre Werke seien „persönlich und gleichzeitig gesellschaftlich relevant“, so Mikl-Leitner. Lust greife Themen wie Freiheit, Geschlechterrollen, Selbstbestimmung und Zusammenleben in der Gesellschaft mit einer künstlerischen Kraft auf, die beeindrucke. „Das ist Ihre große Kunst“, so die Landeshauptfrau, die betonte: „Sie sind eine wichtige Stimme unserer Zeit, die mit Klarheit, Ehrlichkeit und künstlerischer Qualität überzeugt.“

Ebenfalls geehrt wurde Regisseur und Produzent Rudolf „Rudi“ Dolezal, der seine zweite Heimat in Purkersdorf im Wienerwald gefunden habe. Mikl-Leitner bezeichnete ihn als einen „Meister der Bilder und Botschafter der Musikwelt“. Dolezal habe mit seiner legendären Produktionsfirma „DoRo“ die heimische Jugendkultur geprägt, aber auch mit Musikvideos wie mit Falcos „Rock Me Amadeus“ internationale Musikgeschichte geschrieben. Sie erinnerte auch an seine Zusammenarbeit mit Weltstars von Freddie Mercury bis zu den Rolling Stones und unterstrich: „Deine Dokumentationen sind international ausgezeichnet, aber trotz aller Romys und Staatspreise, trotz aller großen Erfolge und umgeben von Weltstars, bist du authentisch und immer am Boden geblieben.“

Als „prägende Stimme des Austropop, deren Lieder Generationen begleiten“, ehrte die Landeshauptfrau Sänger, Songwriter und Produzent Fritz „Boris“ Bukowski. Er habe große Namen der österreichischen Musikszene wie STS oder die EAV mitgeprägt, aber vor allem eine beeindruckende Solo-Karriere hingelegt. Seine großen Erfolge wie „Trag meine Liebe wie einen Mantel“ oder „Fandango“ hätten auch Mikl-Leitner selbst in ihrer Jugend begleitet. Bukowskis Musik habe „Wiedererkennungswert, Haltung und Charakter“, unterstrich sie. Zudem betonte sie die enge Beziehung des Künstlers zu Niederösterreich als wichtige Bühne seines künstlerischen Schaffens - ob bei Konzerten in Purkersdorf im Nikodemus, auf der Donaubühne in Tulln, in Wiener Neustadt oder Mistelbach.

Schließlich wurde Karikaturist Michael Pammesberger geehrt. Mit dem Gewinn eines Zeitungswettbewerbes der Oberösterreichischen Nachrichten im Jahr 1991 habe seine Karriere als Karikaturist begonnen. „Seit 1997 erscheinen täglich, von Montag bis Samstag, deine Zeichnungen im Kurier, die vom Ausdruck her oft stärker sind als jeder reale Text“, attestierte Mikl-Leitner. „Hinter jeder Zeichnung steckt eine enorme journalistische Leistung“, so die Landeshauptfrau, die Pammesberger als „aufmerksamen Beobachter mit Herz und Humor, mit spitzer Feder, aber nie boshaft, mit scharfem Blick, aber immer mit einem Augenzwinkern“ bezeichnete. Seine Karikaturen seien „manchmal schmeichelhaft, oft gnadenlos aber immer treffend“, sagte sie und betonte: „Du bist ein wichtiger Chronist unserer Zeit.“

Ulli Lust zeigte sich in ihren Dankesworten erfreut, dass eine Landeshaupt-Frau ihr das Ehrenzeichen überreicht habe, denn „wir müssen Frauen ermutigen, sich mehr zuzutrauen. Wir müssen aber auch Männer ermutigen, Frauen mehr zuzutrauen, und keine Angst zu haben, dass ihnen die Frauen irgendetwas wegnehmen.“

Boris Bukowski erzählte, er habe seiner Tochter den Rat gegeben: „Mach das, was du gerne magst, dann wirst du es oft machen, dann wirst du es irgendwann gut machen und dann könnte das etwas fürs ganze Leben sein.“ Sein größtes Privileg sei gewesen, „dass ich mein Leben lang das machen durfte, was ich am liebsten mag, und davon auch leben zu können.“

Rudolf Dolezal zitierte Autor und Regisseur Billy Wilder: „Im Alter kann man sich gegen zwei Dinge kaum wehren: Hämorrhoiden und Auszeichnungen.“ Aber dieses heutige Ehrenzeichen sehe er anders, denn: „Als ,Zugereister Niederösterreicher´ eine solche Auszeichnung zu bekommen, die zeigt, wie dieses Bundesland meine Arbeit schätzt, und das noch dazu im Beisein meiner Söhne, das macht mich stolz.“

„Wenn einem Oberösterreicher, der in Salzburg studiert hat, nach Wien gegangen ist, mit einer Kärntnerin verheiratet ist und im Burgenland wohnt, in Niederösterreich eine Ehrung bekommt, dann bin ich eitel genug, mich darüber zu freuen“, bedankte sich Karikaturist Michael Pammesberger. Die Karikatur habe im Bundesland einen großen Stellenwert, betonte er: „Niederösterreich ist das Welthauptland der Karikatur, Krems die Bundeshauptstadt der Karikatur in Österreich, und ich freue mich, einen Beitrag leisten zu können, dass das Karikaturmuseum Krems ein Ort der lebendigen und aktuellen Zeichnung ist.“