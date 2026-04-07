ORF Vorarlberg feiert den „Eurovision Song Contest“ 2026

Wien (OTS) -

Vienna Calling – Vorarlberg hebt ab! Der Eurovision Song Contest 2026 wird zum Mega-Event in Wien und Österreichs westlichstes Bundesland steht der Hauptstadt bei der ESC-Party in nichts nach. Mit umfassendem Song-Contest-Programm auf allen Kanälen, Vor-Ort-Berichten aus Wien in der Finalwoche und der größten Eurovision-Song-Contest-Party Vorarlbergs am 16. Mai im Messequartier Dornbirn bringt der ORF Vorarlberg den einzigartigen Flair dieses Riesenspektakels in die Vier-Länder-Region Bodensee.

Tickets für Eurovision-Song-Contest-Finalshow bei ORF Radio Vorarlberg

An den Osterfeiertagen war bereits volle Eurovision-Song-Contest-Stimmung bei ORF Radio Vorarlberg. Für die Hörerinnen und Hörer gab es 3x2 der heiß begehrten Tickets für die schon ausverkaufte Song-Contest-Finalshow am 16. Mai in der Wiener Stadthalle zu gewinnen. Obendrauf kamen An- und Rückreise mit den ÖBB sowie drei Übernachtungen mit Frühstück in einem zentralen Wiener Hotel. Absolute Feierstimmung bedeutete das für die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner aus Alberschwende, Klaus und Krumbach.

ORF Vorarlberg direkt aus Wien

In der Woche des Eurovision Song Contest ab 11. Mai sind Dominic Dapré, Nicole Oberhauser und Nikolaus Küng vom ORF Vorarlberg in Wien. Sie bringen die ganze Woche über den besonderen Spirit aus Wien direkt auf ORF Radio Vorarlberg und in die TV-Sendung „Vorarlberg heute“ (täglich 19.00 Uhr, ORF 2 V). Außerdem gibt es laufend Berichte auf vorarlberg.ORF.at sowie den Social-Media-Kanälen des ORF Vorarlberg.

Fans im Programm und Hitstrecken zum Eurovision Song Contest

Der ORF Vorarlberg betrachtet diesen Mega-Unterhaltungsevent aus der Vorarlberger Perspektive. So werden Eurovision-Song-Contest-Fans vors Mikro und vor die Kamera geholt. Am 1. Mai und den beiden Sonntagen vor dem 16. Mai rollt ORF Radio Vorarlberg musikalisch den roten Teppich aus und präsentiert „Die größten Eurovision-Song-Contest-Hits in Rot-Weiß-Rot“ (1. Mai, 11.00 Uhr) sowie zwei Ausgaben von „Die größten Eurovision-Song-Contest-Hits“ (3. und 10. Mai, jeweils 11.00 Uhr).

Größte Eurovision-Song-Contest-Party Vorarlbergs

Highlight ist die größte Eurovision-Song-Contest-Party Vorarlbergs mit großem Public Viewing am 16. Mai. Die Halle 13 im Messequartier Dornbirn wird zur ultimativen Party-Location des Landes. ORF Vorarlberg sowie Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing setzen alles daran, den Eurovision-Song-Contest-Fans aus der Vier-Länder-Region Bodensee ein einzigartiges und unvergessliches Event zu bieten.

Um 19.00 Uhr startet der zweistündige Countdown mit fulminanter Bühnenshow, jeder Menge Spaß, zahlreichen Überraschungen und viel coolem Sound. Alle drei ehemaligen Teilnehmer beim Eurovision Song Contest aus Vorarlberg nehmen die Gäste mit auf eine musikalische Zeitreise und performen ihre Songs von damals noch einmal live. Das sind Ina Wolf (als Christina Simon, 1979), George Nussbaumer (1996) und Thomas Pegram (mit Tie Break, 2004). Ausgelassene Feierstimmung bringt die Top-Partyband „The Monroes“. Alle 35 teilnehmenden Nationen beim Eurovision Song Contest werden mit ihren Landesfahnen erwartet, Vorarlberger Jugendblasmusikerinnen und -musiker performen die Europahymne und die „Model me“-Show von und mit Russmedia sorgt für ein Fashionbeben auf der Bühne.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Der Eurovision Song Contest ist das größte TV-Unterhaltungsevent der Welt. Millionen Menschen sind hier über Grenzen, Sprachen und Kulturen hinweg verbunden. Unserem Anspruch folgend, ein ‚ORF Vorarlberg für alle‘ zu sein, laden wir am 16. Mai zur größten Song Contest-Party Vorarlbergs ein. Danke an unseren Partner Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing, der diesen einzigartigen Abend im Messequartier Dornbirn ermöglicht!“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Wir holen den weltoffenen Flair des Eurovision Song Contest direkt aus der Wiener Stadthalle nach Vorarlberg. Das ist es, was so ein Live-TV-Event kann: Menschen über alle Grenzen, Orientierungen und Sprachen hinaus zu verbinden.“

Michael Rüdisser, Geschäftsführer Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing: „Es erfüllt uns mit großer Freude, dieses einzigartige Spektakel gemeinsam mit dem ORF Vorarlberg nach Dornbirn zu bringen. Wir schaffen damit ein Event, das Menschen verbindet und den Eurovision Song Contest auch in unserer Region auf besondere Weise erlebbar macht.“