  • 07.04.2026, 14:21:02
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Achte Fachmesse „biblio aktiv“ in der NÖ Landesbibliothek

Plattform für Austausch und Vernetzung am 10. April

St. Pölten (OTS) - 

Am Freitag, 10. April, wird zum bereits achten Mal mit der Fachmesse „biblio aktiv“ in der NÖ Landesbibliothek in St. Pölten Bibliothekarinnen und Bibliothekaren aus ganz Niederösterreich eine Plattform für Austausch und Vernetzung geboten. Die Fachmesse unterstützt Fachkräfte, Freiwillige und Gemeindevertretungen mit Impulsen für ein lebendiges Gemeinde- und Kulturleben in und mit der Bibliothek.

Rund 40 Ausstellerinnen und Aussteller aus bibliotheksrelevanten Bereichen präsentieren dabei ab 9.30 Uhr aktuelle Angebote, innovative Produkte und bewährte Lösungen aus den Bereichen Literatur, Bibliothekseinrichtungen, Serviceangebote und Fachstellen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Jahresthema „Menschen. Medien. Meinungen“; dazu liefern Aktivstationen wie „KI – und du!“ vielfältige Mitmachmöglichkeiten, die neue Perspektiven eröffnen und praktische Anregungen für die Arbeit vermitteln.

Ergänzt wird das Programm durch eine Ideenwerkstatt, Talking Points, Vorträge, Lesungen, Workshops – wie den Kreativworkshop „Raupe Nimmersatt" oder „Fake und Fact zum Thema Klimawandel" – sowie Führungen durch die Restaurierungswerkstatt bzw. die Landesbibliothek. Dazu kommen Vorstellungen u. a. der Bücher „Agatha und das Geheimnis der magischen Halskette" (Andrea Eder-Morawetz), „Drache Galliloth und das getrickste Turnier“ (Marion Crone, Lukas Vogl), „Schwarzgeld“ (Gerhard Levy), „Bine und Bär retten das Meer" (Petra Wurstbauer), „Badeschluss im Speckgürtel" (Regina Reiter), „Als meine Oma beschloss zu vergessen" (Rosa Schaberl) und „Ahmići – Die acht Tage des 13jährigen Adnan“ (Thomas Obruča).

Nähere Informationen bei Treffpunkt Bibliothek unter 02742/9005-17990 und www.treffpunkt-bibliothek.at.

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn
Telefon: 02742-9005-12175
E-Mail: [email protected]

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