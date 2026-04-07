- 07.04.2026, 14:00:32
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Aviso: 10.3.: Auftakt für Klima-Allianzen mit Bürgermeister Ludwig, StR Czernohorszky und WKW-Präsident Ruck
Am kommenden Freitag, dem 10. März, findet im Wiener Rathaus (Stadtsenatssitzungssaal) um 11 Uhr der Auftakt zu den Klima-Allianzen der Stadt Wien statt. Die Klima-Allianzen sind eine im Wiener Klimagesetz festgeschriebene vertragliche Vereinbarung zwischen Stadt und Unternehmen zur gegenseitigen Unterstützung bei der Erreichung der Klimaziele bzw. Schaffung von Rahmenbedingungen für erfolgreiches Wirtschaften.
Am Freitag werden die ersten Traditionsunternehmen die Unterzeichnung der Klima-Allianzen gemeinsam mit Bürgermeister Michael Ludwig, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und WKW-Präsident Walter Ruck vornehmen.
Zeit: Freitag, 10. März, 11 Uhr
Ort: Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal
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Michael Vorauer
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