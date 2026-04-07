  • 07.04.2026, 14:00:32
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  • OTS0092

Aviso: 10.3.: Auftakt für Klima-Allianzen mit Bürgermeister Ludwig, StR Czernohorszky und WKW-Präsident Ruck

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Wien (OTS) - 

Am kommenden Freitag, dem 10. März, findet im Wiener Rathaus (Stadtsenatssitzungssaal) um 11 Uhr der Auftakt zu den Klima-Allianzen der Stadt Wien statt. Die Klima-Allianzen sind eine im Wiener Klimagesetz festgeschriebene vertragliche Vereinbarung zwischen Stadt und Unternehmen zur gegenseitigen Unterstützung bei der Erreichung der Klimaziele bzw. Schaffung von Rahmenbedingungen für erfolgreiches Wirtschaften.

Am Freitag werden die ersten Traditionsunternehmen die Unterzeichnung der Klima-Allianzen gemeinsam mit Bürgermeister Michael Ludwig, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und WKW-Präsident Walter Ruck vornehmen.

Zeit: Freitag, 10. März, 11 Uhr
Ort: Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal

Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.

Das Mediengespräch wird auch als Live-Stream auf www.wien.gv.at übertragen.

Presse-Fotos sind im Anschluss an den Termin unter https://presse.wien.gv.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt

Pedram Seidi
Mediensprecher StR Jürgen Czernohorszky
Telefon: +43 676 8118 65291
E-Mail: [email protected]

Mario Dujakovic
Mediensprecher Bürgermeister Michael Ludwig
Telefon: +43 1 4000 81859
E-Mail: [email protected]

Wirtschaftskammer Wien
Michael Vorauer
Mediensprecher Präsident DI Walter Ruck
Telefon: +43 1 51450-1476
E-Mail: [email protected]
Website: https://wko.at/wien/news

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