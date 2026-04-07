IMC Krems wird zur Erlebniswelt: Lange Nacht der Forschung 2026

Krems (OTS) -

Am 24. April 2026 ist es wieder so weit: Die IMC Krems University of Applied Sciences öffnet von 17 bis 23 Uhr ihre Türen und lädt im Rahmen der Langen Nacht der Forschung dazu ein, Wissenschaft hautnah zu erleben. Auch heuer verwandelt sich die Hochschule in eine interaktive Erlebniswelt mit 18 spannenden Mitmach-Stationen aus den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit und Naturwissenschaften & Technik.

Blick unter die Haut

Ein besonderes Highlight bildet der virtuelle Anatomietisch der Mitmachstation „Tauchen Sie ein in den menschlichen Körper – virtuell und faszinierend!“ (alle Altersgruppen).

Hier wird der menschliche Körper zum interaktiven Erlebnis: Organe, Muskeln und Gefäße lassen sich in beeindruckender Detailtiefe entdecken. Besucherinnen und Besucher können den Körper drehen, zoomen und Schicht für Schicht neu zusammensetzen – ganz ohne Skalpell.

Wenn Muskeln sichtbar werden

Ebenso eindrucksvoll präsentiert sich die Mitmachstation „EZUS – Echtzeit-Ultraschall in der Physiotherapie“ (ab 14 Jahren).

Der Einsatz von Echtzeitultraschall ermöglicht es, muskuläre sowie weitere körperliche Strukturen sichtbar zu machen. Dadurch können Therapien gezielter durchgeführt und Befunde objektiver beurteilt werden. Die Station zeigt, wie moderne Diagnostik in der physiotherapeutischen Praxis funktioniert.

Natürliches Leuchten

Anschaulich und kindgerecht (ab 6 Jahren), aber auch für Erwachsene spannend, erklärt die Mitmachstation „Biolumineszenz – Was ist das?“ ein besonderes Naturphänomen.

Manche Lebewesen besitzen die faszinierende Fähigkeit, ganz ohne Strom zu leuchten. Dieses natürliche Phänomen wird als Biolumineszenz bezeichnet und beruht auf speziellen Stoffen in den Zellen, die Licht erzeugen. Selbst in heimischen Kastanienzweigen lassen sich leuchtende Substanzen nachweisen, die im Dunkeln sichtbar werden. Die Station vermittelt, wie Biolumineszenz funktioniert und welche Bedeutung sie für die moderne Wissenschaft hat.

Mitmachen. Staunen. Entdecken.

Die Lange Nacht der Forschung ist Österreichs größtes Forschungs-Event, bei dem Forscherinnen und Forscher ihre Leistungen einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Die Veranstaltung findet alle zwei Jahre bei freiem Eintritt statt und richtet sich an alle Altersgruppen.

Es warten viele spannende Mitmach-Stationen darauf, entdeckt zu werden. Interessierte können sich bereits vorab online über das gesamte Programm mit allen Stationen am IMC Krems informieren.

Lange Nacht der Forschung am IMC Krems

Datum: 24.04.2026, 17:00 Uhr - 24.04.2026, 23:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: IMC Krems University of Applied Sciences

Alauntalstraße 93

3500 Krems an der Donau

Österreich

URL: https://langenachtderforschung.at/ausstellungsstandort/34