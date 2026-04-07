Umfassendes ORF-Rahmenprogramm zum Eurovision Song Contest im Mai

Wien (OTS) -

Der Eurovision Song Contest im ORF in Wien: Das sind die drei großen TV-Shows – aber nicht nur. Der Eurovision Song Contest ist noch viel mehr Programm im ORF, er ist im ORF ein Content-Feuerwerk aller Medien des ORF, er ist ein 360-Grad-Erlebnis auf allen Ebenen. Von den großen Prime-Time-Shows in ORF 1 bis tief hinein in den digitalen Kosmos.

„Unser ORF-Glasstudio am Rathausplatz ist das Zentrum unserer Berichterstattung und soll in der finalen ESC-Woche zum Wohnzimmer für ganz Österreich werden. Es ist ein architektonisches Statement der Offenheit und auch für den ORF ein Novum, weil wir uns erstmals mit all unseren nationalen TV- und Radiosendern von dort melden. Wir sind der ‚ORF für alle‘ und deshalb haben wir auch alle Sender unter einem Dach. Hier liegt der lebendige Mittelpunkt der multimedialen Erlebniswelt“, sagt ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz.

Der Eurovision Song Contest im ORF: Mehr als 100 Stunden Live-Sendungen vom Glasstudio am Rathausplatz

Das Zentrum der multimedialen ORF-Berichterstattung rund um den Song Contest ist das ORF-Glasstudio am Rathausplatz. Etwas mehr als 100 Stunden Live-Programm wird von dort gesendet.

Primetime-Shows mit Barbara Schöneberger

Das TV-Publikum darf sich zudem auf große Primetime-Shows, moderiert von Barbara Schöneberger, freuen. An drei aufeinanderfolgenden Freitagen (24. April, 1. und 8. Mai) widmet sich „Wir sind Song Contest“ um 20.15 Uhr in ORF 1 dem 70-Jahr-Jubiläum der größten Musikshow der Welt, den emotionalsten Momenten und den erfolgreichsten Hits und Helden. Andi Knoll moderiert drei Ausgaben von „Mr. Song Contest proudly presents“ in ORF 1 (10. Mai um 19.00 Uhr, 12. und 14. Mai um 20.15 Uhr). Durch eine Song-Contest-Spezialausgabe von „Smart 10 Big“ führt Caroline Athanasiadis am Freitag, dem 15. Mai, um 20.15 Uhr. Und Fanny Stapf spannt am Sonntag, dem 17. Mai, um 20.15 Uhr mit der Dokumentation „Das war der Song Contest in Österreich“ den Bogen von JJs Sieg in Basel bis zum großen Finale.

Eine Koproduktion von SRF, SWR und ORF begleitet das Publikum am 16. Mai ab 20.15 Uhr bis zum Grand Final. Barbara Schöneberger und Cesár Sampson präsentieren aus dem Museumsquartier eine Pre-Show mit den letzten Interviews und Stimmungsberichten vor der großen Show. Ab ca. 0.30 Uhr meldet sich Barbara Schöneberger dann nochmals mit „ESC die Aftershow“ in ORF 1. Einen „Seitenblick“ auf das Promigeschehen in Wien bietet am Sonntag, dem 17. Mai, um 21.10 Uhr in ORF 1 die Sendung „Promis, Punkte, Partys“.

Den Auftakt der Eurovision-Song-Contest-Woche und den Auftakt der mehr als 100 Stunden Programm aus dem ORF-Glasstudio macht die „Opening Ceremony“ am Sonntag, dem 10. Mai, um 17.00 Uhr, live in ORF 1. Alle Delegationen werden dabei vom Burgtheater aus über den Rathausplatz ziehen. Moderiert wird die Sondersendung von Fanny Stapf, die auch in ORF 1 von Montag bis Samstag ab 17.55 Uhr durch das vorabendliche Magazin „Vienna 2026 – Das Song Contest Magazin“ führen wird. Ebenfalls in ORF 1 gibt es im Vorabend an den Semifinaltagen, am 12. und 14. Mai, ab 18.50 Uhr „Vienna 2026 – Die Songs“, präsentiert von Tina Ritschl.

Direkt aus der Wiener Stadthalle wird sich Philipp Maschl von Montag bis Samstag mit einem „ZIB Magazin Song Contest“ melden, jeweils ab 19.55 in ORF 1. Der Fokus liegt dabei auf Hintergrundberichten sowie historischen und politischen Einordnungen. Spezialausgaben von „Wien heute“ – live vom Studio am Rathausplatz – widmen sich am 12., 14. und 16. Mai um 19.00 Uhr in ORF 2 dem Wiener Blick, den Stadtgeschichten und der Verwandlung Wiens in den ESC-Austragungsort. Am Finalsamstag gibt es ein „Wien heute Spezial“ – durchgeschaltet in ORF 1 und ORF 2 mit Ulrike Dobes und Fanny Stapf. Ebenfalls berichtet „Kultur heute“ in ORF III von Montag bis Freitag aus dem Glasstudio.

„Ein Fest für den Song Contest“ wird am Montag, dem 11. Mai, um 20.15 Uhr in ORF III gefeiert: Die Vereinigten Bühnen Wien und ORF III lassen den Eurovision Song Contest und modernes Musical verschmelzen. Vor der einmaligen Kulisse des Wiener Rathauses laden Musicalstars zum Streifzug durch 70 Jahre Song Contest. Mit dabei: Ana Milva Gomes, Moritz Mausser, Nienke Latten, Vincent Bueno, Charles Kreische und Klaudia Dodes.

Alle ORF-Radiosender mit Live-Sendungen vom Rathausplatz

Alle nationalen Radiosender sowie Radio Wien und Radio Niederösterreich spielen spezielle Live-Sendungen vom Glasstudio am Rathausplatz. Manche Sendungen sind durch die Gegebenheit von zwei Radiostudios auch parallel möglich.

Herzstück der Radio-Live-Sendungen aus dem Glasstudio ist der Ö3-Wecker von Montag bis Samstag. Das Ö3-Wecker-Moderations-Team Philipp Bergsmann und Anna Kratki steht in der Eurovision-Woche mit Österreich auf. „Mr. Song Contest“ Andi Knoll ist jeden Tag mit seiner ESC-Rubrik im Ö3-Wecker zu hören – mit Fans aus ganz Österreich, von Bregenz über Graz bis nach Oberwart. Er fängt damit die Eurovision-Stimmung in ganz Österreich ein. Am Samstag, dem 16. Mai, sendet Ö3 den Countdown zur größten Musikshow der Welt: Von 16.00 Uhr bis zum Start der Finalshow um 21.00 Uhr haben die Ö3-Hosts Tina Ritschl und Martin Ziniel die besten Song-Contest-Hits aller Zeiten in der Ö3-Playlist.

Ö1 gestaltet am Montag, dem 11. Mai, ein umfangreiches Programm zwischen 9.00 und 22.00 Uhr direkt vom Rathausplatz-Studio. Die Moderatorinnen und Moderatoren melden sich mit Gästen, Themen und Musik rund um den Eurovision Song Contest.

FM4 sendet von 12. bis 15. Mai täglich zwischen 15.00 und 18.00 Uhr „FM4 Sounds like Song Contest“ live aus dem Studio im Eurovision Village. Conny Lee und Philipp Emberger moderieren die Sendungen mit inklusiven ESC-Spielen, Fan-Interaktionen und einem Song-Ranking. Am Samstag, dem 16. Mai, folgt von 15.00 Uhr bis zum Grand Final die große FM4-Countdown-Show.

Radio Wien sendet am Freitag, dem 15. Mai, von 12.00 bis 20.00 Uhr und am Samstag, dem 16. Mai, von 9.00 bis 15.00 Uhr insgesamt 14 Stunden live vom Rathausplatz. Vor Ort werden zahlreiche Live-Aktionen umgesetzt, um das Wiener Publikum aktiv einzubinden. Radio Niederösterreich meldet sich mit zwei Sondersendungen an beiden Halbfinaltagen, am 12. und 14. Mai, live aus dem gläsernen Studio am Rathausplatz. Moderator David Pearson präsentiert Song-Contest-Hits sowie Hintergrund-Infos zum größten Musikevent der Welt.

Alle ORF-Plattformen im Zeichen des Eurovision Song Contest

ORF ON und ORF SOUND bringen den Eurovision Song Contest dorthin, wo die Fans sind: live, hautnah und jederzeit abrufbar. Neben den Live-Shows im Stream, allen Auftritten in Echtzeit als Catch-Up und einer umfangreichen ESC-Videokollektion (https://on.orf.at/sammlung/13870556/) erweitert die Streamingplattform ORF ON ihr Angebot um exklusive Formate, persönliche Einblicke und besondere Rückblicke auf die Geschichte des Song Contest. Das Format „Backstage Diary“ wird die ESC-Hosts Victoria Swarovski und Michael Ostrowski ab 9. Mai hinter den Kulissen begleiten. Bereits ab 1. Mai lädt „ESC Vintage Feelings“ zu einer Reise durch die österreichische Song-Contest-Geschichte ein. In eigenen Must-see-Lanes präsentieren darüber hinaus Song-Contest-Gewinner JJ (ab 5. Mai), der diesjährige österreichische Teilnehmer COSMÓ (ab 8. Mai) sowie das Moderatoren-Duo Victoria Swarovski & Michael Ostrowski (ab 11. Mai) ihre persönlichen Streaming-Tipps und Highlights auf ORF ON. Rund um den ESC warten weitere Song-Contest-Highlights auf Fans: Die komplette „ESC-Show 2015“ steht ebenso zum Streamen bereit wie ein Best-of des „Ö3 Cover Songcontest“, Langfassungen von „ESC meets Science“, alle österreichischen ESC-Auftritte seit 1957 exklusiv aus dem ON-Archiv sowie die Doku „JJ – mein Traum wird wahr“.

Die ORF-Social-Media-Dachmarkenkanäle auf TikTok und Instagram legen ihren inhaltlichen Fokus weiterhin auf die jüngsten Zielgruppen. Im April wird es vier Content-Pieces pro Woche geben, im Mai wird sich dann die Intensität steigern. Ein Highlight ist u. a. ein Instagram/TikTok-Live-Stream von der Opening Ceremony am 10. Mai, bei dem ein glamouröser Einblick in die ESC-Welt in Echtzeit gegeben wird. In der Showwoche sind Backstage-Einblicke und Eindrücke aus der Host City geplant, Content mit den jeweiligen #Eurovision2026 Artists wird in einem eigens gebauten Digital Studio (in Zusammenarbeit mit der EBU) produziert.

Die Website songcontest.ORF.at intensiviert in den kommenden Wochen die ORF-Online-Berichterstattung, begleitet die Vorbereitungen in Wien und insbesondere in der Stadthalle, berichtet über die wichtigsten Events im Vorfeld und widmet sich zudem den Künstlerinnen und Künstlern, die auf der Bühne stehen werden. Die Website wartet zudem mit Fragen und Antworten zum Event auf – auch auf Englisch. Während der Opening Ceremony und der Shows sind unter songcontest.ORF.at Live-Ticker zu finden. Auch eine „Social Wall“ mit Postings aus dem ESC-Universum findet sich auf der Website.

Auch heuer können Fans während der Live-Shows im ORF TELETEXT ihre Kommentare am TV-Screen mitverfolgen. Das spezielle „TXT meets ESC“-Service zum Eurovision Song Contest macht es möglich. Wie das geht? Ganz einfach Postings auf https://debatte.orf.at/ verfassen und mitdiskutieren. Die originellsten Beiträge werden on air gestellt. Darüber hinaus bietet der ORF TELETEXT laufend Song Contest News – zu finden auf „ESC 2026“ (Seite 450) sowie in „Kultur und Show“ (Seiten 107, 110 bzw. ab 190).