40 Tage bis zum Song- Contest-Finale: Ganz Wien ist ab heute ESC

Wien (OTS) -

In knapp fünf Wochen wird Wien abermals zur größten Bühne Europas, wenn die Bundeshauptstadt zum mittlerweile dritten Mal den Eurovision Song Contest bei sich beheimatet. Einerseits ist mit der Wiener Stadthalle eine international etablierte Spitzenlocation Austragungsstätte der beiden Halbfinale und der Finalshow. Andererseits wird der Wiener Rathausplatz im Herzen der Stadt zum zentralen Schauplatz der ESC-Woche und ersten Treffpunkt für ESC-Fans aus Wien, Österreich und ganz Europa.

Der Eurovision Song Contest ist noch viel mehr Programm im ORF, er ist ein Content-Feuerwerk aller Medien des ORF, er ist ein 360-Grad-Erlebnis auf allen Ebenen. Von den großen Prime-Time-Shows in ORF 1 bis tief hinein in den digitalen Kosmos.

„Wien wird über eine Woche lang zum weltweiten Zentrum für Musikunterhaltung. Bereits zum dritten Mal hat die Bundeshauptstadt die Ehre, den Eurovision Song Contest ausrichten zu dürfen. Wir haben bereits 2015 internationale Maßstäbe gesetzt und auch heuer ist unser Anspruch genau dieser: Erneut international Maßstäbe zu setzen. Als Bürgermeister ist es mir ein besonderes Anliegen, dass wir nicht nur für jene, die ein Ticket für die Stadthalle erwerben konnten, eine tolle Show abliefern. Ganz besonders wichtig ist mir, dass diese Veranstaltung für alle Wienerinnen und Wiener und für alle Besucherinnen und Besucher ein unvergessliches Ereignis wird – unabhängig ihrer finanziellen und wirtschaftlichen Möglichkeiten. Darum haben wir unseren Fokus stark darauf gelegt, ein breites Programm in allen gesellschaftlichen Bereichen unserer Stadt zu schaffen. Mit unserem Rahmenprogramm ist für alle etwas dabei: für Groß und Klein, Ältere und Jüngere, auch viele kostenlose Veranstaltungen. Wien ist nicht nur Host City, sondern vor allem eine Stadt des Friedens, des Zusammenhalts und des Miteinanders. Das spiegelt sich in jedem Programmpunkt eindeutig wider“, sagt Bürgermeister Michael Ludwig.

„Ein Eurovision Song Contest besteht aus drei Säulen: Der EBU, dem National Broadcaster – und einer Host City, die liefert. Wien liefert. 2015 haben wir gezeigt, was möglich ist: der gastfreundlichste ESC der Geschichte – ausgezeichnet für Atmosphäre, Erreichbarkeit und internationale Strahlkraft. Daran knüpfen wir 2026 an und entwickeln das Stadterlebnis konsequent weiter. Mit Vienna OffStage machen wir die gesamte Stadt zur Bühne und realisieren das größte Social Programme der ESC-Geschichte. Mit der Vienna Experience Bag setzen wir die größte Fan-Aktivierung aller Zeiten um. Und mit unserer App „ivie“, Welcome Desks und einem kuratierten Erlebnisprogramm wird Wien zum Erlebnisraum weit über die Stadthalle hinaus“, so Norbert Kettner, ESC-Koordinator der Stadt Wien und Direktor des WienTourismus.

„Wir freuen uns sehr über ein vielfältiges Angebot in Wien und ganz Österreich für den Eurovision Song Contest. Uns ist es als ORF sehr wichtig, den ESC für alle Menschen zugänglich zu machen – nicht nur vor den Bildschirmen, sondern auch hautnah an Locations im ganzen Land. Mein Dank gilt auch unseren Partnern, mit deren Unterstützung wir den Eurovision Song Contest allen Zielgruppen ermöglichen können”, betont die interimistische ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher.

„Unser ORF-Glasstudio auf dem Rathausplatz ist das Zentrum unserer Berichterstattung und soll in der finalen ESC-Woche zum Wohnzimmer von ganz Österreich werden. Es ist ein architektonisches Statement der Offenheit und auch für den ORF ein Novum, weil wir uns erstmals mit all unseren nationalen TV- und Radiosendern von dort melden. Wir sind der ‚ORF für alle ‘und deshalb haben wir auch alle Sender unter einem Dach. Hier liegt der lebendige Mittelpunkt der multimedialen Erlebniswelt“, sagt ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz.

„Vom Eurovision Village über den EuroClub, die ESC-Kinderdisco und den Eurovision Markt Contest am Naschmarkt bis hin zum Eurofan House im Wien Museum – ganz Wien wird in ESC-Euphorie sein. Und mit den Public Viewings im ganzen Land wird der ESC auch in den anderen Bundesländern Österreich spürbar und erlebbar sein. Dieses breite und vielfältige Programm ist Ausdruck dessen, was wir von Anfang an und mit aller Kraft nicht nur mit den Shows in der Wiener Stadthalle erreichen wollen – nämlich möglichst alle Menschen in Österreich, Europa und der Welt zu erreichen und zu begeistern“, erklärt Executive Producer Michael Krön.

Eurovision Village: Zentraler ESC-Schauplatz im Herzen der Stadt

Das Eurovision Village, das von der Stadt Wien veranstaltet und in enger Zusammenarbeit mit dem ORF entwickelt wird, markiert einen der ESC-Kernelemente für bis zu 15.000 Fans. Von 10. bis 17. Mai 2026 öffnet das Eurovision Village bei freiem Eintritt seine Tore. Geöffnet ist täglich von 14:00 Uhr bis Mitternacht bzw. dem Ende der Live-Shows. Am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, startet das Eurovision Village bereits ab 11:00 Uhr mit einer Premiere, dem ESC-Frühshoppen, auch am Sonntag nach dem Finale ist es von 14:00 bis 19:00 Uhr geöffnet, um nochmals die große Show Revue passieren zu lassen. Als größter öffentlicher Fan-Treffpunkt bietet das Eurovision Village eine Woche lang täglich ein abwechslungsreiches Bühnen-Programm mit zahlreichen Konzerten, internationalen ESC-DJs und etlichen interaktiven Formaten. Neben Auftritten ehemaliger und aktueller ESC-Teilnehmer*innen und anderen Live-Acts, stehen die Public Viewings der drei TV-Shows im Zentrum des Geschehens, die am 12., 14. und 16. Mai live aus der Wiener Stadthalle übertragen werden und auf insgesamt 15 Screens am Rathausplatz zu sehen sind. Für diese drei Shows werden auch Teile des Rings gesperrt, damit sie bis zu 30.000 Fans live mitverfolgen können.

14 Gastronomiestände präsentieren Wiener und internationale Küche – vom Schnitzel bis zu Tapas, von Knödel bis Pasta bis hin zu Brauereien und Heurigen. Auch BioDöner, Wiener Burger, französische Crêpes und italienischen Aperitifs stehen auf den Karten. Ein Highlight ist der tägliche Auftritt von Teilnehmer*innen des Eurovision Song Contest 2026, die ihre Wettbewerbstitel live im Eurovision Village präsentieren können.

Auf und abseits der Hauptbühne sorgen mehrere Aktivitäten für zusätzliche Attraktivität: Am Photo Point „Be a Shootingstar“ können Fans in die Rolle der ESC-Stars schlüpfen, über den permanent ausgelegten Turquoise Carpet schreiten und sich vor der originalen Photowall professionell fotografieren lassen, um dann auf den eigenen Social-Media-Kanälen zu posten. Die Community stimmt beim Shootingstar Award täglich über die besten Bilder ab. Die KI Karaoke-Box verwandelt Besucher*innen in ESC-Stars, indem die Köpfe und Stimmen der Performenden digital in die Originalauftritte integriert werden. Die besten fünf Clips werden täglich auf der Hauptbühne gezeigt und prämiert. Ergänzend lädt das ESC-Quiz, moderiert von Robert Steiner, Familien und Fans ein, per Smartphone spielerisch in die Geschichte von 70 Jahren Eurovision Song Contest einzutauchen – mit attraktiven Preisen. Das gesamte Programm und das Line-Up des Eurovision Village finden sich online unter: eurovision.wien.gv.at oder auf der „ivie“-App des Wien Tourismus.

Am 10. Mai läutet die Opening Ceremony mit dem spektakulären „Turqouise Carpet“ die ESC-Woche in Wien ein

Der 10. Mai markiert mit der Opening Ceremony und dem Turquoise Carpet Event den offiziellen Beginn der ESC-Woche in Wien. Es ist der einzige Moment, an dem alle 35 Delegationen gemeinsam auftreten. Vom Burgtheater kommend ziehen sie in alphabetischer Reihenfolge über den türkisen Teppich Richtung Rathaus. Eröffnet wird die Opening Ceremony vom ORF Radio-Symphonieorchester – unter der Leitung von Christian Kolonovits – dann heißt die Woodstock Allstar Band jede Delegation mit einem musikalischen Zitat aus dem jeweiligen Land auf dem Rathausplatz willkommen.

Die Opening Ceremony mit dem Turquoise Carpet endet schließlich mit JJs Siegertitel „Wasted Love“, begleitet vom RSO Wien. Der gesamte Einzug aller Delegationen wird ab 17:00 Uhr live auf ORF1 übertragen. Die Opening Ceremony mit dem Turquoise Carpet bietet bis zu 10.000 Fans Gelegenheit, alle teilnehmenden Nationen aus nächster Nähe zu erleben. Anschließend folgt im Rathaus die offizielle Welcome Reception, zu der alle Delegationen geladen sind.

Der Eurovision Song Contest im ORF: Mehr als 100 Stunden Livesendungen vom Glasstudio am Rathausplatz

Das Zentrum der multimedialen ORF-Berichterstattung rund um den Song Contest ist das ORF-Glasstudio auf dem Rathausplatz. Etwas mehr als 100 Stunden Liveprogramm wird von dort gesendet.

Den Auftakt der Eurovision Song Contest-Woche und den Auftakt der mehr als 100 Stunden Programm aus dem ORF-Glasstudio macht die „Opening Ceremony“ am Sonntag, den 10. Mai, um 17:00 Uhr live auf ORF1. Alle Delegationen werden dabei vom Burgtheater aus über den Rathausplatz ziehen. Moderiert wird die Sondersendung von Fanny Stapf, die auch generell auf ORF1 von Montag bis Samstag ab 17:55 Uhr durch das vorabendliche Magazin „Vienna 2026 – Das Song Contest Magazin“ führen wird. Ebenfalls auf ORF1 gibt es am Vorabend an den Semifinaltagen, 12. und 14. Mai, ab 18:50 Uhr „Vienna 2026 – Die Songs“, präsentiert von Tina Ritschl. Direkt aus der Wiener Stadthalle wird sich Philipp Maschl von Montag bis Samstag mit einem „ZIB Magazin Song Contest“ melden, jeweils ab 19:55 Uhr auf ORF1.

Alle nationalen Radiosender sowie Radio Wien und Radio Niederösterreich spielen spezielle Livesendungen vom Glasstudio am Rathausplatz. Manche Sendungen sind durch die Einrichtung von zwei Radiostudios auch parallel möglich. Herzstück der Radio-Livesendungen aus dem Glasstudio ist der Ö3-Wecker von Montag bis Samstag. Das Ö3-Wecker-Team Philipp Bergsmann und Anna Kratki steht in der Eurovision-Woche mit Österreich auf. „Mr. Song Contest“ Andi Knoll ist jeden Tag mit seiner ESC-Rubrik im Ö3-Wecker zu hören – mit Fans aus ganz Österreich, von Bregenz über Graz bis nach Oberwart. Er fängt damit die Eurovision-Stimmung im ganzen Land ein. Am Samstag, 16. Mai, sendet Ö3 den Countdown zur größten Musikshow der Welt: Von 16:00 Uhr bis zum Start der Finalshow um 21:00 Uhr haben die Ö3-Hosts Tina Ritschl und Martin Ziniel die besten Song Contest Hits aller Zeiten in der Ö3-Playlist. Auch "Wien heute" auf ORF2 zieht aus dem TV-Studio in Heilgenstadt ins Glasstudio auf den Rathausplatz. "Wien heute"- Moderatorin Ulrike Dobeš begrüßt die Zuseher*innen am Dienstag, Donnerstag und Samstag live um 19.00 Uhr direkt vom Eurovision Village.

Ö1 gestaltet am gesamten Montag, den 11. Mai, ein umfangreiches Programm zwischen 9:00 und 22:00 Uhr direkt vom Rathausplatz-Studio. Die Moderator*innen melden sich mit Gästen, Themen und Musik rund um den Eurovision Song Contest. FM4 sendet von 12. bis 15. Mai täglich zwischen 15:00 und 18:00 Uhr „FM4 Sounds like Song Contest“ live aus dem Studio im Eurovision Village. Conny Lee und Philipp Emberger moderieren die Sendungen mit inklusiven ESC-Spielen, Fan-Interaktionen und einem Song-Ranking. Am Samstag, den 16. Mai, folgt von 15:00 Uhr bis zum Grand Final die große FM4-Countdown-Show. Radio Wien sendet am Freitag, den 15. Mai, von 12:00 bis 20:00 Uhr und am Samstag, den 16. Mai, von 9:00 bis 15:00 Uhr insgesamt 14 Stunden live vom Rathausplatz. Vor Ort werden zahlreiche Live-Aktionen umgesetzt, um das Wiener Publikum aktiv einzubinden. Radio Niederösterreich meldet sich mit zwei Sondersendungen, an beiden Halbfinaltagen, 12. und 14. Mai, live aus dem gläsernen Studio am Rathaus.

Die Website songcontest.ORF.at ist in den kommenden Wochen das Zentrum der ORF-Online-Berichterstattung, begleitet die Vorbereitungen in Wien und insbesondere in der Stadthalle, berichtet über die wichtigsten Events im Vorfeld und widmet sich zudem den Künstler*innen, die auf der Bühne stehen werden. Die Website wartet zudem mit Fragen und Antworten zum Event auf – auch auf englisch. Während der Opening Ceremony und der Shows sind unter songcontest.ORF.at Live-Ticker zu finden.

EuroClub 2026: Offizieller Hotspot der ESC-Woche ist im PraterDOME

Von 11. bis 16. Mai 2026 wird der EuroClub im PraterDOME Wien zum offiziellen Treffpunkt der Eurovision-Woche. Fans, Künstler*innen, Delegationen und internationale Gäste erwartet an sechs Abenden ein abwechslungsreiches Programm. Als Host begleitet Eric Papilaya das Publikum durch die gesamte EuroClub-Woche und verleiht dem offiziellen After-Show-Hotspot eine österreichische ESC-Note. Ergänzt wird das Programm von heimischen ESC-Stars, die neben internationalen ESC-Acts und ESC-DJs für besondere Live-Momente im PraterDOME sorgen. Auch die beiden Halbfinal-Shows und das Finale werden live in den Club übertragen. Mit zwei zusätzlichen Formaten erweitert der EuroClub 2026 sein Programm gezielt über das klassische Abendangebot hinaus.

Die Golden Years Party am Freitag, den 15. Mai, von 16:00 bis 20:00 Uhr richtet sich insbesondere an ein älteres, ESC-affines Publikum. Im Mittelpunkt stehen ESC-Klassiker, Evergreens und beliebte Eurovision-Hymnen, ergänzt durch ausgewählte heimische ESC-Acts live vor Ort.

Mit der europaweit größten Kids Disco am Samstag, den 16. Mai, von 14:00 bis 18:00 Uhr setzt der EuroClub zudem auf ein besonderes Angebot für junge ESC-Fans: Die größte ESC Kids Disco bringt Eurovision-Spirit in einem altersgerechten Format für Kinder von 6 bis 12 Jahren auf die Tanzfläche. Als Stargast ist ESC-Star Auri geplant.

Wien Museum verwandelt sich ins offizielle Eurofan House

Vom 11. bis zum 16. Mai 2026 verwandelt sich das Wien Museum in das Eurofan House und wird als solches zum Song-Contest-Treffpunkt für Fans, Acts und die internationale Eurovision-Community. Das Programm umfasst exklusive Interviews des größten internationalen Fan-Mediums Wiwibloggs mit den diesjährigen Acts, Paneldiskussionen, Talks, Vorträge sowie Aktivitäten und Events der OGAE Austria, Österreichs offiziellem Song-Contest-Fanclub. Als offizieller Tages-Hotspot hat das Eurofan House bei kostenlosem Eintritt Montag bis Samstag, von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Mehr Infos zum Programm finden sich auf den Social-Media-Kanälen von Wiwibloggs und OGAE Austria.

Breites Veranstaltungsprgramm für alle Wiener*innen, die nicht in der Stadthalle sein können

Der ESC ist nicht bloß eine Veranstaltung in der Wiener Stadthalle. Der ESC ist ein Lebensgefühl, von dem nicht nur zahlende Gäste etwas haben werden, sondern alle Wiener*innen und alle Besucher*innen unabhängig von ihren finanziellen und wirtschaftlichen Möglichkeiten. Darum haben ORF und die Stadt Wien ein breites Eventprogramm in allen Bereichen der Bundeshauptstadt zusammengestellt, das das größte Musikevent der Welt für alle erlebbar macht.

Der neue Marktraum am Naschmarkt lädt zum Eurovision Markt Contest

Das Marktamt Wien lädt am Mittwoch, den 13. Mai 2026, von 14:00 bis 19:00 Uhr zum „Eurovision Markt Contest“ in und um den Marktraum am Naschmarkt ein. Besucher*innen erwartet ein abwechslungsreiches Programm ganz im Zeichen des Eurovision Song Contest. Zahlreiche Marktstände bieten Spezialitäten aus jenen Ländern, die am diesjährigen Song Contest in der Stadt Wien teilnehmen, an. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch Live-Musik mit aktuellen sowie vergangenen Song Contest-Beiträgen und sorgt so für eine stimmungsvolle, internationale Atmosphäre mitten in Wien.

Sing Along mit Monika Ballwein: ESC auf Tour bei den Häusern zum Leben

Der Eurovision Song Contest ist ein Event für alle und wird deshalb bei einer besonderen Aktion des ORF zusammen mit den Häusern zum Leben, dem größten Anbieter in der Senior*innenbetreuung in Österreich, ein musikalisches Programm bieten. Beim Sing Along mit Monika Ballwein wird die Sängerin, Songwriterin und Vocalcoach in Begleitung eines Pianisten gemeinsam mit den Hausbewohner*innen ausgewählte Song-Contest-Klassiker und weitere Evergreens singen. Ein begleitendes Programm werden Clubsänger*innen und Haus-Chöre bieten. Moderiert werden die drei Veranstaltungen, die im April im Haus Leopoldau, im Haus Augarten und im Haus Hetzendorf stattfinden, von Eva Pölzl (ORF).

Die Donau wird zum ESC-Dancefloor Wiens

Täglich stattfindende Disco Cruises während der soundstärksten Woche Europas – ein Highlight für alle, die Wien von seiner vibrierendsten Seite entdecken möchten. Vom 9. bis 17. Mai sorgen internationale Live-DJs für pulsierende Beats an Bord der MS Vienna. Eurovision-Sound, eine entspannte Atmosphäre auf dem Sonnendeck und eindrucksvolle Ausblicke auf Wiens Skyline. Live-DJs aus ganz Europa (DJ Douze Points, Sasha Balkan, DJ Linus, DJ FirstRANK, die für volle Dancefloors und mitreißende Energie bekannt sind, füllen die Donau mit jenen Eurovision-Vibes, die in der Fan-Community Kultstatus genießen, und harmonieren ideal mit dem pulsierenden Flair dieser außergewöhnlichen Woche. Am 11. Mai hat die EURO DAY CRUISE einen besonderen Nostalgie-Bonus – Musik von Udo Jürgens, Johnny Logan, Nicole, Vicky Leandros, ABBA und vielen mehr. Die Abfahrt ist an der Schiffsstation Wien/Reichsbrücke und man erkundet und ertanzt die Donau im Rahmen einer zweistündigen Schifffahrt.

Den ESC in der Welthauptstadt der Musik mit den Zukunftstouren erkunden und der Silent Gehsteig-Disco erleben

Wien im Ausnahmezustand – Guerillawalk mit Oliver Hangl feat. Tex Rubinowitz: 16. und 23.4., jeweils 18:00 Uhr. Ganz Wien – historisch zwischen Imperium, Provinz und internationaler Bühne oszillierend – wird während des Eurovision Song Contests zu einem Zwischenraum: Zwischen Popshow, Tourismusmaschine und urbanem Alltag. Bei einem Guerillawalk hinterfragt der Wiener Performancekünstler Oliver Hangl die große Erzählung des Events gemeinsam mit Zufallsassant*innen Bewohner*innen. Als Spezialgast mischt sich der Cartoonist, Schriftsteller, Bachmann-Preisträger und bekennende ESC-Fan Tex Rubinowitz sowohl diskursiv als auch musikalisch ein.

United by Music: Ein Spaziergang zwischen Glitzer und Alltag: 30. 4., 17:00 Uhr. Bei diesem Spaziergang besuchen wir Orte, an denen Wien ESC Geschichte geschrieben hat. Gleichzeitig erkunden wir grundlegende Fragen: Wem gehört der öffentliche Raum? Und wie nutzen unterschiedliche Gruppen die Stadt als Bühne – für Selbstinszenierung, Selbstermächtigung und um ihren Anliegen Nachdruck zu verleihen?

Berühmte Musiker*innen und Komponisten: 4. 5., 11:45 Uhr. Beim Spaziergang am Wiener Zentralfriedhof dreht sich alles um Musik. Vorbei an den alten Arkaden werden berühmte Komponisten wie Brahms, Beethoven, Schubert, Lanner oder Suppé besucht. Weiter geht es zu Musiklegenden wie Udo Jürgens, Gewinner des Eurovision Song Contest 1966, Hansi Dujmic, Willi Resetarits, Kurt Hauenstein und Paula Preradović, Textverfasserin der österreichischen Bundeshymne.

Silent Gehsteig-Disco: 5. 5., 18:30 Uhr. Der Gehsteig wird zur Bühne – bei einer Funkkopfhörer-Disco im öffentlichen Raum verwandelt sich der öffentliche Raum in einen Dancefloor. Teilnehmer*innen können zwischen zwei verschiedenen Kanälen wechseln, auf denen DJ Mia Legenstein und Dent die Crowd mit Songs versorgen. Alle Informationen zu diesen Formaten finden sich online unter eurovision.wien.gv.at

Die Linie 49 wird zur „WL x ESC Bim“: Mitmachen ist Pflicht!

Ein besonderes Highlight ist die „WL x ESC Bim“-Linie 49, die – mit Vienna 12-Points-Paneel vorne und hinten gebrandet – als rollende Bühne zwischen Volkstheater und Stadthalle unterwegs ist und Musik sowie ESC-Stimmung direkt in den öffentlichen Raum bringt. An einigen Tagen ohne Shows wird sie zum Ort für Mitmachformate wie Sing Alongs und Jam Sessions, bei denen Fahrgäste selbst Teil des Geschehens werden können – dann steht sie am Karlsplatz beim Eurofan House im Wien Museum.

Der Eurovision Song Contest ein Event für die ganze Familie

Das zeigt sich auch am 7. Mai 2026, wenn der ORF zusammen mit WIENXTRA zur ESC-Kinderdisco in den Wiener Club The Loft lädt. Bei der Kinderdisco werden DJ Olibär und DJ Conny Lee für Stimmung sorgen.

Darüber hinaus kann mit Holli und Auri, dem Eurovision-Song-Contest-Maskottchen, getanzt werden. Weiters wird es Airbrush-Tattoos und eine Fotobox geben, in der man Andenken an einen ganz besonderen Erlebnistag schaffen kann. Geöffnet ist die Kinderdisco von 15:30 bis 18:30 Uhr. Die Teilnahme ist gratis und für Kinder ab 5 Jahren empfohlen.

Wien ist die Stadt für alle. Der ESC ist ein Event für alle.

Für Unternehmen, Betriebe sowie Einkaufsstraßen und -gebiete gibt es die Möglichkeit als Friends of Eurovision Teil des größten TV-Unterhaltungsevent der Welt zu sein und aktiv am Geschehen teilzunehmen. Friends of Eurovision richtet sich an alle, die nicht offizielle oder internationale ESC-Hauptsponsoren des Events sind oder kein offiziell vom ORF genehmigtes Side Event oder Public Viewing veranstalten. Mit der Teilnahme bei Friends of Eurovision können Unternehmen ihre Geschäfts- oder Gastronomieräume dekorieren, Mitarbeitende mit Merchandise-Artikeln ausstatten, Kund*innen sowie Besucher*innen aktiv einbinden und informieren sowie Begegnungsräume für den Eurovision Song Contest schaffen.

ORF und Fonds Soziales Wien schaffen Zusammenhalt durch alle Lebensbereiche: 500 Tickets für Afternoon-Preview-Shows

Ein besondere Initiative schafft der ORF außerdem mit der Vergabe von kostenfreien Tickets für den Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle an Wiener Sozialvereine. 500 Tickets für die Afternoon- Preview-Show am 15. Mai 2026 stellt der ORF dem Fonds Soziales Wien zur Verfügung, der diese an die Sozialvereine weitergibt und damit Besucher*innen aus schwierigen sozialen Verhältnissen eine Teilnahme am größten TV-Unterhaltungsevent ermöglicht.

Gemeinsam mitfiebern und feiern: 29 Public Viewings in Groß und Klein machen den Eurovision Song Contest 2026 für alle in Wien erlebbar

Am aufregendsten ist es, beim ESC in der Stadthalle mitzufeiern. Daheim auf der Couch ist es wohl am gemütlichsten, aber am besten ist es, mit Freund*innen, Bekannten und der Familie gemeinsam in der Stadt zu feiern und mitzuschauen. Wien zeichnet sich dadurch aus, dass niemand allein feiern muss und das wird auch gelebt: Bisher sind 29 Public Viewings in Wien angemeldet, bei denen alle Fans und Interessierte miteinander mitfiebern und mitsingen können.

Alle bisher akkreditierten Public Viewings können im Stadtplan unter eurovision.wien.gv.at und unter songcontest.orf.at gefunden werden. Das Angebot wird laufend erweitert. Alle Einrichtungen und Lokale, die Public Viewings anbieten wollen, können sich beim ORF unter songcontest.orf.at akkreditieren lassen. Bis 17. April können sich Interessierte noch anmelden. Als offizieller ORF-Partner haben sie Zugriff auf ein eigens entwickeltes Logo und können die offiziellen ESC-Branding-Materialien über den Webshop eurovision.druck.at bestellen und in ihren Locations aufstellen.

111 Mal Wien: Das größte Side-Event-Programm der ESC-Geschichte macht die ganze Bundeshauptstadt zur Bühne

Von 4. bis 15. Mai 2026 wird die Stadt selbst zum Programm – mit 78 kuratierten Erlebnisse und 33 Institutionen bei freiem Eintritt. Bereits 2015 legte der WienTourismus mit einem umfassenden Side-Event-Programm den Grundstein. 2026 wird dieses Konzept konsequent weiterentwickelt und auf ein neues Level gehoben.

Mit „Vienna OffStage” realisiert der WienTourismus das bislang größte „Social Programme“ in der Geschichte des Eurovision Song Contests für akkreditierte Medien und Delegationen und macht Wien zur Bühne. Unter dem Leitgedanken „United by Music“ erweitert Vienna OffStage das offizielle Event um eine vielschichtige Stadterfahrung und eröffnet akkreditierten Personen neue, unmittelbare Zugänge zur Stadt. Gleichzeitig schafft Vienna OffStage gezielt Anlässe für internationale Berichterstattung und Content Creation: außergewöhnliche Settings, persönliche Begegnungen und exklusive Einblicke liefern hochwertigen, plattformübergreifenden Content für Medien, Broadcaster und digitale Kanäle.

Das kuratierte Programm bietet außergewöhnliche Erlebnisse mit einer ordentlichen Portion Lokalkolorit – von Eurovision Zumba- und Yoga-Klassen über exklusiven Zugang zu allen Häusern führender Kulturinstitutionen wie dem gesamten KHM-Museumsverband, über Schnitzel-Workshops bis hin zur Möglichkeit, am Wiener Würstelstand die eigene ESC-Wurst zu kreieren.

10.000 limitierte Vienna Experience Bags machen Wien bereits bei der Ankunft erlebbar

Die Bags enthalten ein kuratiertes Booklet mit 35 Vorteilsangeboten, einen kostenlosen Vienna City Card-Ableger „Discounts Only“ sowie exklusives Eurovision Song Contest-Merchandise. Über ein Gewinnspiel gehen sie an 9.000 Ticketbesitzer*innen, zusätzlich werden rund 800 Volunteers als Dank für ihren Einsatz damit ausgestattet. Der WienTourismus realisiert so die größte Fan-Aktivierung in der Geschichte des Eurovision Song Contests.

Host City App „ivie“ wird zum zentralen Dreh- und Angelpunkt für Wienerinnen und Wiener und die Besucherinnen und Besucher der Stadt

Die offizielle Host City App „ivie“ – mit rund zwei Millionen Downloads bereits eine der erfolgreichsten Destinations-Apps Europas – wird ab Anfang April zum zentralen Guide durch alle Eurovision-relevanten Orte der Stadt und begleitet nationale wie internationale Besucher*innen durch Wien. Ab 20. April lädt die „Eurovision Song Contest Challenge“ zu einer digitalen Rallye, bei der neben 400 limitierten Fan-Packages auch ein Wochenende für zwei Personen in Wien inklusive Übernachtung im Hotel Jaz in the City Wien gewonnen werden kann.

Sechs ESC-Welcome-Desks betreuen die ESC-Fans persönlich

Für persönliche Betreuung sorgen vom 2. bis 17. Mai die Tourist Infos am Albertinaplatz und am Flughafen sowie vier zusätzliche Welcome Desks – am Hauptbahnhof, zweimal in der Stadthalle und im Eurofan House im Wien Museum. Mit eurovision.wien.info hat die Host City Wien eine eigene Landing Page für internationale Gäste geschaffen, die in fünf Sprachen – Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch – Informationen für einen Wien-Besuch bereitstellt.

Ganz Wien wird unübersehbar in ESC-Stimmung getaucht

Die weltweite Vorfreude auf den 70. ESC in Wien ist riesig und das wird ab heute an allen Ecken und Enden in der gesamten Stadt sichtbar sein. Die Donaukanalbrücken werden in ESC-Farben beleuchtet und einige dieser Brücken mit diversen ESC-Bannern versehen („Sing you soon!“). Schaltkästen sowie Fahrradständer werden in ESC-Design gebrandet und der Radweg beim Urban-Loritz-Platz wird in ESC-Farben getaucht. Der Copa-Steg auf der Donauinsel wird mit Bannern versehen, die mit Flaggen der ESC-Teilnehmer-Länder versehen sind. Öffentliche Trinkbrunnen mit dem Namen Brunnhilde werden ins ESC-Design gehaucht.

Ehemaliger APA-Tower wird mit größtem Wandbild Österreichs Teil des Eurovision Song Contests

Nach 21 Jahren im Dornröschenschlaf wird der lang ungenutzte APA-Tower wieder zum Leben erweckt, durch eine Initiative von Stadt Wien, dem Grundstückseigentümer BUWOG und der Wiener Streetart-Organisation Calle Libre. Mit einer künstlerischen Intervention wird der 52 Meter hohe Turm sogar Teil des ESC. Auf der Westfassade wird Österreichs größtes Wandgemälde auf 1.100 Quadratmetern Fläche entstehen und wird so spektakulär, dass der Turm bei ESC-Führungen für internationale Delegationen besichtigt wird.

Gestaltet wird das Mural vom spanischen Urban Street Artist Okuda San Miguel, der erstmals in Österreich ein Werk umsetzt. Die farbenfrohen und bunten Kunstwerke stehen für Vielfalt, Toleranz und Offenheit und bilden so den Geist des Eurovision Song Contest und die Haltung der Stadt Wien ab. Passend dazu der Titel des Gemäldes „In Equality“.

U-Bahn-Stars werden das Wiener Öffi-Netz mit Live-Musik begeistern

Ein weiterer Baustein sind die „U-Bahn-Stars“: Diese gibt es seit fast 9 Jahren in Wien, sie musizieren nach Londoner Vorbild in vielen Stationen, wo sie die Fahrgäste an ausgewählten Orten im Öffi-Netz mit Live-Musik begeistern. Zwei Wochen lang lautet das Motto im Mai auf allen U-Bahn-Stars Spots „70 Jahre ESC“. Während des ESC werden ausgewählte Stationen zu temporären Bühnen, auf denen auch internationale Künstler*innen auftreten. Musik wird so direkt im Alltag der Fahrgäste sichtbar und niederschwellig erlebbar. Highlights werden der Pop-up-Standort am Urban-Loritz-Platz nähe Stadthalle und ESC Open Stage Karlsplatz, wo es eine Bühne für internationale Musiker*innen geben wird. Dadurch wird bereits auf dem Weg zum Song Contest für die richtige Stimmung gesorgt. Auch bei der Jam Session werden U-Bahn-Stars anzutreffen sein.

„Schmeiß like a Pheonix“: MA 48 stimmt Wiener*innen mit

Kultsprüchen ein

Die fleißigen MA 48-Mitarbeiter*innen, welche die hohe Aufenthaltsqualität vor, während und nach Großveranstaltungen sichern, sorgen mit ihren gewohnt kultigen Sprüchen für ESC-Stimmung. Auf den Mistkübeln, den Müllwagen und auf den T-Shirts der Mitarbeiter*innen begeistern ESC-spezifische Sprüche: „Schmeiss like a Phoenix“, „Merci kehr i“ und „Waste and Love“. Außerdem werden auf den Besenstielen Mikrophone montiert. Diese werden von den 48er-Mitarbeiter*innen in den Fan-Zonen in Szene gesetzt.

Wiener Linien runden das ESC-Gesamtbild in Wien ab

Geboten wird den Fahrgästen eine Mischung aus Service und echten Erlebnissen im öffentlichen Raum. Es wird klare Orientierung sichergestellt – vor allem für internationale Gäste – durch Informationen auf englisch, ergänzende Durchsagen an zentralen Knotenpunkten – „Rathaus, Eurovision Village“, „Praterstern – EuroClub“ und „Urban-Loritz-Platz – Eurovision Main Venue“ sowie Willkommensdurchsagen in den Top-5-Sprachen (Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch).

Das Infopersonal ist in speziellen ESC-Warnwesten an den großen Knotenpunkten gut sichtbar und jederzeit ansprechbar. Rund um den Eurovision Song Contest verstärken die Wiener Linien ihre Intervalle: Die U-Bahnen sind in einem kürzeren Abständen unterwegs. Im Bereich der Stadthalle werden die Straßenbahnlinien 6, 18 und 49 anlassbezogen verlängert.

Gleichzeitig wird der ESC im gesamten Netz erlebbar: Durch die Beflaggung unserer Fahrzeuge (rund 550 Straßenbahnen) und gezielte Inszenierungen im Stadtbild. Die U2 wird zur Song-Contest-Linie und verbindet zentrale Hotspots wie Rathaus (Eurovision Village), Praterstern (EuroClub) und Karlsplatz (Eurofan House Wien Museum und die „WL x ESC-Bim“-Events).

ESC 2026 steht unter dem Vorzeichen der Nachhaltigkeit

Im Zuge des Eurovision Song Contest 2026 erstellen der ORF und die Stadt Wien gemeinsam einen Bericht zu ausgewählten Nachhaltigkeitsaspekten rund um das Event – einschließlich der Berechnung der Treibhausgasemissionen. Das vom ORF ausgerichtete Hauptevent in der Wiener Stadthalle wird dafür zweifach zertifiziert: nach den Umweltzeichen-Kriterien „Green Event“ und „Green Producing“.

Die von der Stadt Wien Marketing organisierten Wiener Schauplätze wie das Village am Rathausplatz werden als ÖkoEvent ausgerichtet. Dabei wurde und wird im Vorfeld bereits genau darauf geachtet, dass die entsprechenden Daten nach gleichen Kriterien erhoben werden und für die anschließende Analyse vergleichbar sind. Der Nachhaltigkeitsbericht von ORF und Stadt Wien wird voraussichtlich im Spätsommer präsentiert.

Service

Alle Informationen und die gesamte ORF-Berichterstattung zum ESC sind unter folgenden Links abrufbar:

eurovision.wien.gv.at

eurovision.wien.info

songcontest.orf.at