LH Mikl-Leitner gratuliert dem neuen Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner zur Wahl

St. Pölten (OTS) -

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert dem neuen Landeshauptmann von Kärnten, Daniel Fellner, zur heutigen Wahl an die Spitze der Kärntner Landesregierung. Fellner folgt damit auf Peter Kaiser, der sein Amt nach 13 Jahren zurückgelegt hat.

„Ich gratuliere Daniel Fellner sehr herzlich zu seiner Wahl und wünsche ihm für seine verantwortungsvolle Aufgabe viel Kraft, Erfolg und eine glückliche Hand“, so die Landeshauptfrau. Sie freue sich auf eine „gute und konstruktive Zusammenarbeit“, betont sie: „Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es ein starkes Miteinander der Bundesländer. Gemeinsam werden wir uns für die Interessen der Länder einsetzen – und zugleich Verantwortung für das gemeinsame Ganze in unserer Republik und die Bedeutung starker Regionen in einem vereinten Europa übernehmen.“

Mit Blick auf den Wechsel an der Spitze Kärntens dankt sie auch Fellners Vorgänger Peter Kaiser „für die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit über Bundesländergrenzen hinweg“. Kaiser habe das Bundesland Kärnten „mit großer Ruhe, Besonnenheit und Weitsicht geführt“ und sei in der Landeshauptleute-Konferenz „stets ein verlässlicher Partner“ gewesen.