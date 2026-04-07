SPÖ-Babler und Seltenheim gratulieren Daniel Fellner zur Wahl zum Kärntner Landeshauptmann

Wien (OTS) -

Vizekanzler, SPÖ-Parteivorsitzender Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren dem Kärntner SPÖ-Landesparteichef Daniel Fellner zur heutigen Wahl zum Kärntner Landeshauptmann. „Daniel Fellner wird den Kärntner Erfolgskurs mit all seiner Erfahrung, mit Mut und Entschlossenheit fortsetzen – davon bin ich überzeugt“, so Babler am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. „Daniel Fellner steht für soziale Gerechtigkeit, er kämpft für sichere Jobs, die beste Bildung von Anfang an und die beste Gesundheitsversorgung. Er wird die Kärntner Geschicke erfolgreich lenken und wie sein Vorgänger Peter Kaiser für Ordnung in seinem Bundesland sorgen“, so Seltenheim. Dass Daniel Fellner aus der Kommunalpolitik kommt, sei ein großer Vorteil für die Kärntner*innen: „Er hört zu und weiß, was Kärnten braucht, um in eine gute Zukunft zu gehen. Dem Bundesland Kärnten und den Kärntnerinnen und Kärntnern werden Daniels Erfahrung und sein großes Engagement zugutekommen“, so Babler. ****

„Wir wünschen Daniel alles Gute und viel Erfolg für seine verantwortungsvolle Aufgabe als Landeshauptmann und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit – wir kämpfen Seite an Seite für Land und Leute und machen das Leben der Menschen besser und leichter“, so Babler und Seltenheim. (Schluss) bj/ls