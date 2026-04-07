AVISO: Pressekonferenz zum IDEALE Barometer 2026

Wien (OTS) -

Das IDEALE Barometer 2026, durchgeführt von Das Zielgruppen Büro (n = 1.000; repräsentativ für Personen ab 16 Jahren, die in Österreich leben), liefert neue Einblicke in die Stimmungslage der Menschen: Es zeigt, wie eng persönliches Vertrauen mit politischem Vertrauen zusammenhängt, warum Engagement zwar hoch bleibt, aber zunehmend als wenig wirksam erlebt wird, und welchen Institutionen die Menschen tatsächlich noch vertrauen.

Matthias Rohrer, Geschäftsführer von Das Zielgruppen Büro, & Yussi Pick, Managing Partner von P&B – Agentur für Kommunikation, werden die zentralen Ergebnisse der aktuellen Befragung präsentieren und einordnen.

Die Befragung wird anlässlich der von P&B organisierten IDEALE Konferenz durchgeführt, der ersten Konferenz in Österreich, die wertebasierte Kommunikation, Kampagnen und Strategie in den Mittelpunkt stellt.

Termin: Donnerstag, 9. April 2026, 09:30 Uhr

Ort: via Zoom

Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]

Pressekonferenz zum IDEALE Barometer 2026

Datum: 09.04.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Zoom

URL: https://us06web.zoom.us/j/83976151403?pwd=XFgIagthdONvxwr34EbWoZahfbf9qb.1