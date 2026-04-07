Neue Polizistinnen und Polizisten für Salzburg

Wien (OTS) -

25 Exekutivbedienstete, darunter elf Frauen und 14 Männer, starteten mit ihrer Angelobung am 7. April 2026 die Ausbildung zur Polizistin bzw. zum Polizisten. Ausgemustert – also in den Außendienst gestellt – wurden zwei Klassen mit 52 Exekutivbediensteten, darunter 19 Frauen und 33 Männer.

Beim Festakt waren unter anderem Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Landespolizeidirektor Bernhard Rausch anwesend.



„Das Ziel ist klar: Die Stärkung der Polizei in ganz Österreich wird fortgesetzt. Mit der heutigen Ausmusterung werden über 50 Frauen und Männer offiziell in den Salzburger Polizeidienst für die Sicherheit der Bevölkerung gestellt“, sagte der Innenminister.

„Heute ist ein guter Tag für die Sicherheit in Salzburg: 52 Polizistinnen und Polizisten treten nach absolvierter Ausbildung ihren Dienst an, 25 beginnen ihre Laufbahn in der Polizeischule. Die Salzburger Polizei steht eng an der Seite der Bevölkerung, hat immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen und ist schnell und verlässlich zur Stelle, wenn sie gebraucht wird“, ergänzte Landeshauptfrau Karoline Edtstadler.

„Wir können mit diesen beiden Lehrgangsabschlüssen und der Aufnahme eines weiteren Polizeigrundausbildungskurses für die Salzburger Polizei die Polizeiinspektionen im Bundesland Salzburg weiter stärken und so den erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortführen“, zeigte sich Landespolizeidirektor Bernhard Rausch erfreut.



Aktuelle Zahlen zur Polizeigrundausbildung

Neben den am 7. April 2026 angelobten Männern und Frauen starten im Juni weitere 25 die Ausbildung zur Polizistin bzw. zum Polizisten. Für das laufende Jahr sind 176 Ausmusterungen in Salzburg geplant. Österreichweit rechnet man für 2026 mit über 1.400 Aufnahmen sowie knapp 1.400 Ausmusterungen.

Allein in den Jahren 2023 bis 2025 haben bundesweit mehr als 4.000 Frauen und Männer ihre Polizeigrundausbildung erfolgreich abgeschlossen. Damit setzt das Innenministerium die kontinuierliche Aufnahmeoffensive der vergangenen Jahre in allen Bundesländern fort, um den Personalstand nachhaltig zu sichern und weiter auszubauen.

Durch die laufenden Aufnahmen konnten Pensionierungen nicht nur ausgeglichen, sondern der Personalstand erhöht werden. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Polizistinnen und Polizisten um mehr als 4.100 gestiegen.