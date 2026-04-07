  • 07.04.2026, 11:33:32
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Hergovich/Zwander: Herzliche Gratulation an Daniel Fellner

Dank an Peter Kaiser für jahrelangen Einsatz für Kärnten

St. Pölten (OTS) - 

„Mit Daniel Fellner übernimmt ein erfahrener und bodenständiger Politiker die Verantwortung für Kärnten. Wir gratulieren ihm sehr herzlich zur Wahl zum Landeshauptmann und wünschen ihm für diese verantwortungsvolle Aufgabe viel Erfolg und eine glückliche Hand im Sinne aller Kärntnerinnen und Kärntner.

Eine bodenständige und pragmatische Sozialdemokratie ist genau das, was Kärnten in dieser schwierigen Zeit braucht“, sagen SPÖ Niederösterreich-Vorsitzender, Kontroll-Landesrat Sven Hergovich und Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander.

Fellner folgt auf Peter Kaiser, der nach rund 13 Jahren an der Spitze des Landes sein Amt übergeben hat.

„Peter Kaiser hat Kärnten über viele Jahre geführt und das Land nach schwierigen Zeiten wieder auf stabile Beine gestellt. Dafür gebührt ihm großer Respekt und aufrichtiger Dank“, so Hergovich und Zwander.

„Wir sind überzeugt, dass Kärnten diesen Weg unter Daniel Fellner erfolgreich weitergehen wird. Wir freuen uns darauf die gute Zusammenarbeit mit den Kärntner Freundinnen bei den vielen Themen, die unsere Bundesländer gemeinsam haben in den kommenden Jahren weiter zu vertiefen und auszubauen“, betonen Hergovich und Zwander abschließend.

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