FPÖ-Fiedler: „Systemwechsel! Alles für die Bevölkerung, alles für Neunkirchen, für eine bessere Zukunft“

Neunkirchen (OTS) -

„Alles war in Neunkirchen wichtiger als die Bevölkerung: Macht, Posten, das eigene System. Wir erlebten Chaos, Streit und einen finanziellen Scherbenhaufen – und einmal mehr muss die Bevölkerung für die Unfähigkeit der Politik bezahlen. So darf es aber nicht weitergehen - wir werden Neunkirchen wieder auf die Überholspur bringen“, stellte Bernd Trenk eingangs bei der Pressekonferenz der FPÖ Neunkirchen am Dienstag am Sportplatz des SC Neunkirchen klar.

Denn Neunkirchen ist eine Stadt der Fleißigen, der Arbeiter, der Familien und Unternehmer. Diese Menschen haben sich eine Politik verdient, die für sie da ist und nicht gegen sie arbeitet. „Nur bis heute gab es keine Aufarbeitung des Scherbenhaufens, keine Entschuldigung, nur ein Weiter wie bisher. Und die Neuwahl am 31. Mai ist eine klare Richtungsentscheidung – es braucht jemanden, der glaubwürdig und ernsthaft für einen Neuanfang steht, es braucht jemanden, der sich nicht verbiegt und sagt, wie es ist. Für ein Neunkirchen, das funktioniert, das entlastet statt belastet, für ein Neunkirchen, in dem die Politik wieder für die Menschen da ist. Und das ist unser Spitzenkandidat Helmut Fiedler“, schloss Trenk und übergab an den neuen Einser Helmut Fiedler.

„In der Politik gibt es nur einen Chef: die Bevölkerung. Politik bedeutet Tag und Nacht für die Menschen in unserer Stadt zu arbeiten; auf Augenhöhe mit den Menschen und für die Menschen. Wir brauchen in Neunkirchen einen echten Neustart. Dazu müssen wir das System auf den Kopf stellen. Wohin die Politik von schwarzen und roten Machtblöcken geführt hat, sehen wir ja. Die Stadt steht mitten in einem finanziellen Scherbenhaufen, den die arrogante ÖVP selbst verursacht hat und den sie der Bevölkerung umhängt. Und jetzt soll derjenige, der 15 Jahre lang Finanzstadtrat war, dieses Chaos ernsthaft beseitigen? Das haben die Bürger doch längst durchschaut“, so FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat FPNÖ Landesgeschäftsführer LAbg. Helmut Fiedler.

„Für die ÖVP ist es offenbar normal, dass man die anderen für die eigenen Fehler bezahlen lässt. Für uns Freiheitliche ist das ungerecht und letztklassig. Schluss mit dem Zudecken und Vertuschen, es muss das Motto gelten: Alles für die Bevölkerung. Wie soll ein System, das die Stadt gegen die Wand fährt, dazu beitragen, dass es besser wird? Wir Freiheitliche treten an, um das Chaos zu beenden und Neunkirchen vom Pannenstreifen wieder auf die Überholspur zu bringen“, sagte Fiedler.

Systemwechsel: Ab Tag 1 passiert das unter einem freiheitlichen Bürgermeister

Als freiheitlicher Bürgermeister wird Fiedler sofort Folgendes für die Stadt tun:

-) Ab Tag 1 die Politikergehälter auf das äußerste Minimum reduzieren – Systemwechsel

-) Ab Tag 1 wird in der Verwaltung eingespart – nicht bei den Bürgern, Familien und Vereinen. Jeder Euro, der ausgegeben wird, muss Neunkirchen dienen – Systemwechsel

-) Ab Tag 1 werden die Gebührenerhöhungen zurückgenommen – Systemwechsel

-) Ab Tag 1 steht die Bevölkerung im Zentrum. Alles für Neunkirchen – Systemwechsel

„Ich trete an, um den Rucksack, den die ÖVP den Neunkirchnern umgehängt hat, zu tragen. Ich verspreche, Haltung, keine Wunder. Ich verspreche, dass das, was ich sage, gilt. Vor der Wahl und nach der Wahl. Als Vollzeitbürgermeister von Neunkirchen, Tag und Nacht, sieben Tage die Woche für die Bevölkerung. Der 31. Mai 2026 wird der Tag, an dem wir Freiheitliche mit der Bevölkerung in eine neue, in eine bessere Zeit aufbrechen“, schloss Helmut Fiedler.