  • 07.04.2026, 11:09:03
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MEMORY, SPEAK! Eine Performance über die Gegenwart und zukünftige Ereignisse

Gegenwärtige Kulturen des Erinnerns kommen am 11. und 12. April in der Brunnenpassage in Wien zur Aufführung.

Erinnerung ist die Komplizin des Vergessens, der Beschwörung und der erzählerischen Konstruktion. Sie akzeptiert keine harten Grenzen zwischen Gestern und Heute, passiert genau jetzt und ist auf die Zukunft gerichtet. Mit ihr lässt sich kein Staat machen.
Wien (OTS) - 

Das Publikum wird Teil eines kollektiven Echtzeitexperiments: Drei Bühnen laden ein, sich zwischen Biografien, Orten und Zeiten zu bewegen – mit Kopfhörern wählen die Besucher:innen, welchen Erzählungen sie folgen möchten:

  • Casting für eine Langzeitdokumentation von Anna Jermolaewa: Elf Kandidat:innen werden live interviewt – wer wird Teil einer filmischen Begleitung über zehn Jahre?
  • The Black Caribbean Radio: Sarah Lewis Capellari und Anton Kats begeben sich auf eine poetologische und musikalische Spurensuche nach den vergessenen Stimmen des Massakers von 1937 in der Dominikanischen Republik.
  • Kasala Kontinuum: Ein Lobgedicht als Video-Performance des Künstler:innen-Duos Mukenge/Schellhammer feiert die kongolesische Kunstszene in Kinshasa. Das Video re-inszeniert die traditionelle Erinnerungspraxis Kasala, die bei Familienfesten in der Demokratischen Republik Kongo praktiziert wird.

Wann & Wo:
Samstag, 11. April, 15:30–18:30 & 19:30–22:30 Uhr
Sonntag, 12. April, 15:30–18:30 & 19:30–21:30 Uhr
Ort: Brunnenpassage, Brunnengasse 71 / Yppenplatz, 1160 Wien
Sprachen: Deutsch & Englisch (Simultanübersetzung)
Eintritt: Pay as you can
Anmeldung: bit.ly/memoryspeak

MEMORY, SPEAK! ist ein Projekt von Science Communications Research und Mobile Akademie Berlin in Zusammenarbeit mit dem Volkskundemuseum Wien und der Initiative Erinnern in Zukunft der Brunnenpassage. Gefördert von der Stadt Wien Kultur.

Rückfragen & Kontakt

Volkskundemuseum Wien
Gesine Stern, MA
Telefon: +43 676 5668523
E-Mail: [email protected]
Website: volkskundemuseum.at

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Vorschau Bild von Erinnerung ist die Komplizin des Vergessens, der Beschwörung und der erzählerischen Konstruktion. Sie akzeptiert keine harten Grenzen zwischen Gestern und Heute, passiert genau jetzt und ist auf die Zukunft gerichtet. Mit ihr lässt sich kein Staat machen. [Bild, 591.39KB]
Vorschau Bild von Pressetext Memory, Speak! am 11. und 12.4.2026 in der Brunnenpassage [PDF, 328.28KB]
Vorschau Bild von Zeitplan und Liste der Kandidat:innen und Jury-Mitglieder für die Performance „MEMORY, SPEAK!“ – Über die Gegenwart und zukünftige Ereignisse [PDF, 32.91KB]

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