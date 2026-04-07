MEMORY, SPEAK! Eine Performance über die Gegenwart und zukünftige Ereignisse

Wien (OTS) -

Das Publikum wird Teil eines kollektiven Echtzeitexperiments: Drei Bühnen laden ein, sich zwischen Biografien, Orten und Zeiten zu bewegen – mit Kopfhörern wählen die Besucher:innen, welchen Erzählungen sie folgen möchten:

Casting für eine Langzeitdokumentation von Anna Jermolaewa: Elf Kandidat:innen werden live interviewt – wer wird Teil einer filmischen Begleitung über zehn Jahre?

Elf Kandidat:innen werden live interviewt – wer wird Teil einer filmischen Begleitung über zehn Jahre? The Black Caribbean Radio: Sarah Lewis Capellari und Anton Kats begeben sich auf eine poetologische und musikalische Spurensuche nach den vergessenen Stimmen des Massakers von 1937 in der Dominikanischen Republik.

Sarah Lewis Capellari und Anton Kats begeben sich auf eine poetologische und musikalische Spurensuche nach den vergessenen Stimmen des Massakers von 1937 in der Dominikanischen Republik. Kasala Kontinuum: Ein Lobgedicht als Video-Performance des Künstler:innen-Duos Mukenge/Schellhammer feiert die kongolesische Kunstszene in Kinshasa. Das Video re-inszeniert die traditionelle Erinnerungspraxis Kasala, die bei Familienfesten in der Demokratischen Republik Kongo praktiziert wird.

Wann & Wo:

Samstag, 11. April, 15:30–18:30 & 19:30–22:30 Uhr

Sonntag, 12. April, 15:30–18:30 & 19:30–21:30 Uhr

Ort: Brunnenpassage, Brunnengasse 71 / Yppenplatz, 1160 Wien

Sprachen: Deutsch & Englisch (Simultanübersetzung)

Eintritt: Pay as you can

Anmeldung: bit.ly/memoryspeak

MEMORY, SPEAK! ist ein Projekt von Science Communications Research und Mobile Akademie Berlin in Zusammenarbeit mit dem Volkskundemuseum Wien und der Initiative Erinnern in Zukunft der Brunnenpassage. Gefördert von der Stadt Wien Kultur.