Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Die NÖ Landesregierung beschloss die Förderung des NAFES-Projekts „Nahversorgung MG Maria Laach am Jauerling“.

Drei Gemeinden werden bei der Planung für und/oder Errichtung von Nebenanlagen an Landesstraßen mit einer unbaren Förderleistung durch den NÖ Straßendienst unterstützt.

Weiters hat die NÖ Landesregierung beschlossen, die Sicherung der Eisenbahnkreuzung Bahn km 29,435 in der Gemeinde Oberwaltersdorf zu fördern. Der Zuschuss zum Gemeindekostenanteil wurde in Höhe von 103.750 Euro gewährt.

Ebenso wird die Sicherung der Eisenbahnkreuzung Bahn km 25,144 in der Gemeinde Gedersdorf gefördert. Der Zuschuss zum Gemeindekostenanteil beträgt 86.418,43 Euro.

Das Land Niederösterreich fördert auch die Sanierung des Pflegeheims Marienheim Baden der Casa Leben gGmbH am Standort Schimmergasse 1-3 in Baden bis maximal 200.530,96 Euro.

Auch die Sanierung der Wohneinrichtungen Wohnpark Sollenau der Lebenshilfe Niederösterreich am Standort Böhler 203 in Sollenau wird mit maximal 81.500 Euro durch das Land Niederösterreich unterstützt.

Darüber hinaus fördert das Land Niederösterreich die Sanierung des Pflegezentrums Langenlois der Pflegezentrum Langenlois GmbH am Standort Langenlois, Dechantstraße 19, bis maximal 289.111,63 Euro.