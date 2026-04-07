DPU initiiert internationale Kooperation zu psychischer Gesundheit in Kriegszeiten

Wiener Neustadt/Krems (OTS) -

Anlässlich eines Executive Programs zu psychischen Schocks und Traumata infolge kriegerischer Erschütterungen bildet diese Initiative den Ausgangspunkt für die Etablierung einer systematischen Zusammenarbeit sowie für die Identifizierung zentraler Partnerschaftsbereiche für gemeinsame Bildungs- und wissenschaftliche Initiativen zwischen der Heracles-Hebe-Stiftung der Danube Private University und ihren ukrainischen Partneruniversitäten, der Poltava State Medical University sowie der Admiral Makarov National University of Shipbuilding.

„Österreich nimmt einen besonderen Stellenwert in der Weltpsychologie ein; hier entstanden Ideen, die das Verständnis der menschlichen Psyche nachhaltig geprägt haben. Die Wiener Schule für Psychoanalyse, Psychotherapie und Rehabilitationsmedizin verfügt hier über tiefe Wurzeln und eine gewachsene Infrastruktur. Heute zählen österreichische Universitäten und Forschungsinstitute zu den führenden Einrichtungen Europas in den Bereichen psychische Gesundheit, Traumaforschung und Genesung. Die Partnerschaft mit österreichischen Kolleginnen und Kollegen ist daher von besonderem Wert – insbesondere in Kriegszeiten, in denen das Thema psychologische Unterstützung in der Ukraine eine kritische Bedeutung erlangt hat“, so Prof. Dr. Jevhen Truschljakow, Rektor der Admiral Makarov National University of Shipbuilding in Mykolajiw, Ukraine. „Auf persönliche Initiative der Gründerin und Leiterin der Heracles-Hebe-Stiftung sowie Präsidentin der Danube Private University GmbH, Prof.in h. c. Marga B. Wagner-Pischel, wurde eine groß angelegte Initiative ins Leben gerufen, die darauf abzielt, die psychologischen Folgen des Krieges zu adressieren. Vom 15. bis 17. April 2026 findet in der Wachau, einer malerischen Region Niederösterreichs, der Executive Course für psychische und soziale Gesundheit unter dem Titel „Trauma und Genesung navigieren: Medizin, Gesellschaft und Kultur in Kriegszeiten“ statt.“