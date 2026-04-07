„Meisterwerk“: „Am Schauplatz“-Reportage über das Glück, Dinge selbst herstellen zu können

Wien (OTS) -

Die meisten Gegenstände, die uns im Alltag umgeben, sind industriell gefertigt. Handarbeit ist in fast jedem Zusammenhang teuer und man versucht sie zu vermeiden. Zugleich entdeckt eine zunehmende Anzahl junger Menschen die Arbeit mit der Hand und das Erlernen handwerklicher Kompetenzen als Quelle von Glück und Zufriedenheit, wie die „Am Schauplatz“-Reportage „Meisterwerk“ am Donnerstag, dem 9. April 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zeigt:

Vor 18 Jahren lernte „Am Schauplatz“ den Schuhmacherlehrling Georg Maier in der Werkstatt seines Meisters in Niederösterreich kennen. Mit der Schule war der junge Mann nicht glücklich gewesen, aber wie man Schuhe macht, das hat ihn interessiert, und er findet das immer noch spannend. Mehr als Tausendende Stunden Handgriffe zu üben, wirkt für Menschen wie Georg Maier nicht abschreckend. Sich selbst jedes Mal wieder als kompetent zu erleben, wenn ein Meisterstück fertig ist, zählt oft mehr als ein hohes Einkommen.

Für viele Menschen ist diese Art Erfüllung im Arbeitsalltag kaum zu erreichen. Dafür sind leidenschaftliche Handwerker und Handwerkerinnen sogar bereit, auf bereits erreichte Sicherheiten zu verzichten. Bernhard Dellinger, Diplomingenieur und junger Familienvater, hat sich einen Jugendwunsch erfüllt und seinen gut bezahlten Job in der Industrie aufgegeben. Er will selbständiger Tischlermeister werden. So wie die ehemalige Webdesignerin Marie, mit der er im Herbst zur Meisterprüfung antreten wird. Kunst und Handwerk vereinen die Geigenbauerinnen Kerstin Hoffmann und Claudia Rook, die ihre Instrumente in einer gemeinsamen Werkstatt bauen, ebenso wie der Glasmacher Robert Comploj.