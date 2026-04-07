Wechsel an der Spitze der Renommierten Weingüter Burgenland - Andi Kollwentz wird Präsident der Winzergruppe

Gols, 07.04.2026 (OTS) -

Nach 9-jähriger Tätigkeit als Präsident der Renommierten Weingüter Burgenland legt Kurt Feiler seine Funktion als Präsident zurück und tritt in die zweite Reihe.

Die Funktion des Präsidenten übernimmt nun Andi Kollwentz. Er wurde in der Generalversammlung Mitte März einstimmig gewählt.

„Als neuer Präsident der Renommierten Weingüter Burgenland übernehme ich die Funktion von Kurt Feiler und werde in seinem Sinne und im Auftrag der Renommierten Weingüter Burgenland zukünftig dem Verein vorstehen,“ so Andi Kollwentz.

Schon Andis Vater Rotweinpionier Anton Kollwentz, der leider am 4. März verstorben ist, war Mitbegründer und der 1. Präsident der Renommierten Weingüter Burgenland. 30 Jahre später folgt Andi ihm nun als Präsident nach.

Bereits in 11. Generation bewirtschaftet Andi Kollwentz das Traditionsweingut in Großhöflein. 1993 übernahm er in Eigenverantwortung die Kelleragenden. Seit 2004 leitet er gemeinsam mit seiner Frau Heidi das Weingut. Mit den Töchtern Christina, Eva Maria und Barbara ist bereits die 12. Generation am Start. Andi Kollwentz gilt als der Zehnkämpfer unter Österreichs Winzern, denn er versteht sich auf die unterschiedlichsten Disziplinen und ist in jeder Kategorie, ob Weiß, Rot oder Süß, im Spitzenfeld zu finden.

Zu den Renommierten Weingüter Burgenland gehören Winzer und Winzerinnen, die durch Umdenken und Vordenken ihren Weg gehen, Pionierbetriebe, Botschafter des burgenländischen Weinbaus – der Herkunft verpflichtet, mit einem klaren Bekenntnis zu naturnahem Weinbau, Vielfalt, Handwerk und Individualität. Die Winzervereinigung hat den heimischen Weinbau entscheidend mitgeprägt, sie ist sozusagen die Essenz der Vielfalt des Burgenlandes. Seit der Gründung 1995 hat die Gruppe sich zum Ziel gesetzt, sich auszutauschen, den naturnahen Weinanbau und -ausbau zu erforschen und insbesondere das Ansehen und den Ruf des burgenländischen Weines im In- und Ausland zu steigern. „Die Renommierten Weingüter Burgenland waren und sind eine Konstante im burgenländischen Weinbau. Grundgedanke und Zielsetzung der Winzergruppe sind gleich geblieben. Diesen Weg wollen wir weitergehen,“ so Neo-Präsident Andi Kollwentz.