  • 07.04.2026, 09:54:33
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All Chilled Red 2025 – der coole Rotwein aus dem Hause Allacher

Am Gaumen frisch, saftig und harmonisch, mit angenehmer Fülle und sehr rundem, sanftem Tannin. Es macht Spaß, ihn zu trinken, wobei ich empfehle, ihn gut gekühlt, bei 8-10 Grad Celsius zu genießen

Michael Allacher

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Gols (OTS) - 

Mit dem All Chilled Red 2025 bringt das Weingut Allacher Vinum Pannonia, eine rote Cuvée auf den Markt, der vor allem in gekühltem Zustand sein volles Potential entfaltet. Darüber hinaus ist er in Flaschen mit thermochromatischer Beschichtung abgefüllt, die sich bei Kühlung von hell- auf dunkelblau verfärbt.

Der All Chilled Red 2025 ist eine Cuvée aus Pinot Noir(45 %), St. Laurent(35 %) und Zweigelt (20 %). Er ist rubinrot, in der Nase sehr fruchtbetont und erinnert an reife Himbeeren, saftige Kirschen mit einem Hauch Veilchenduft. Michael Allacher dazu: „Am Gaumen frisch, saftig und harmonisch, mit angenehmer Fülle und sehr rundem, sanftem Tannin. Es macht Spaß, ihn zu trinken, wobei ich empfehle, ihn gut gekühlt, bei 8-10 Grad Celsius zu genießen“. Der All Chilled Red 2025 ist ab sofort ab Hof, Online, bei Spar sowie im guten Fachhandel erhältlich. Alkohol: 12,5 % vol , Säure: 4,2 g/Liter, Restzucker: 4,5 g/Liter. UVP Ꞓ 9,90.Fotos: https://we.tl/t-hkaes8jiE3mFGF03

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