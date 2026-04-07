All Chilled Red 2025 – der coole Rotwein aus dem Hause Allacher

Gols (OTS) -

Mit dem All Chilled Red 2025 bringt das Weingut Allacher Vinum Pannonia, eine rote Cuvée auf den Markt, der vor allem in gekühltem Zustand sein volles Potential entfaltet. Darüber hinaus ist er in Flaschen mit thermochromatischer Beschichtung abgefüllt, die sich bei Kühlung von hell- auf dunkelblau verfärbt.