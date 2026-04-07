Welttag der Innovation und Kreativität: Constanze Wimmer und Mavie Hörbiger im Gespräch

Salzburg (OTS) -

Unter dem Motto „Alles Uni“ beteiligt sich die Universität Mozarteum Salzburg am Welttag der Innovation und Kreativität (21. April) an einer österreichweiten Initiative der Universitätenkonferenz (uniko), die die zentrale Rolle der Universitäten für Gesellschaft und Zukunft unterstreicht.

Im Rahmen dieser gemeinsamen Medienaktion kommen Rektor*innen österreichischer Universitäten mit prägenden Persönlichkeiten aus Kunst, Wissenschaft und Forschung ins Gespräch. Für die Universität Mozarteum Salzburg führen die neue Rektorin Constanze Wimmer und die Schauspielerin Mavie Hörbiger ein Dialoggespräch über die gesellschaftliche Bedeutung von Kunstuniversitäten, künstlerischer (Aus-)Bildung und kreativer Praxis.

Das Gespräch wird als Video aufgezeichnet und am 21. April in der Mediathek (moz.ac.at) der Universität Mozarteum Salzburg veröffentlicht. Zudem steht das Gespräch von Rektorin Constanze Wimmer und Mavie Hörbiger unter folgendem Link ab 21.4. für Sie zum Download bereit: https://vimeo.com/1179504313/0dbecbd48b

„Junge Menschen, die sich für eine professionelle Karriere in den Künsten entscheiden, brauchen ein Umfeld voll von Kreativität, Inspiration, Herausforderung und Innovationsgeist“, betont Rektorin Constanze Wimmer. „Kunstuniversitäten sind dafür der beste Ort, weil hier Künstler*innen, Pädagog*innen und Forscher*innen gemeinsam mit den Studierenden täglich daran arbeiten, Wege zu Kunst und Kultur für alle zu finden. So können Kunstuniversitäten zum kulturellen Wohnzimmer für die Gesellschaft werden.“

Mit der Aktion möchte die uniko gemeinsam mit den österreichischen Universitäten ein starkes Signal setzen: Investitionen in Universitäten sind Investitionen in Innovation, Kreativität und die Zukunft des Landes.

Der Welttag der Kreativität und Innovation wurde 2018 von den Vereinten Nationen anerkannt. Die deklarierten Ziele lauten: Kreativität und Innovation zum Nutzen der Gesellschaft zu fördern und mit gesellschaftlichem Fortschritt die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen.

Welttag der Innovation und Kreativität

Rektor*innen österreichischer Universitäten führen mit prägenden Persönlichkeiten aus Kunst, Wissenschaft und Forschung Gespräche. Für die Universität Mozarteum Salzburg führen die neue Rektorin Constanze Wimmer und die Schauspielerin Mavie Hörbiger ein Dialoggespräch über die gesellschaftliche Bedeutung von Kunstuniversitäten, künstlerischer (Aus-)Bildung und kreativer Praxis.

Datum: 21.04.2026

Art: Allgemeine Termine

Ort: online

URL: https://vimeo.com/1179504313/0dbecbd48b