  • 07.04.2026, 09:39:02
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Aviso 9. April: Erstes „Wiener Straucherl“ wird am Alsergrund gepflanzt

Neues Grün für kleine Stadträume

Wien (OTS) - 

Das „Wiener Wäldchen“ bekommt eine kleine Schwester: Das „Wiener Straucherl“ ist ein kleinräumiger naturnaher Lebensraum mit einer Größe von etwa 50 m² und soll vor allem kleine dichtbebaute Stadträume aufwerten. Zudem ist das Straucherl Nahrungsquelle und Rückzugsort für viele Tiere und Insekten und trägt zur Artenvielfalt in der Stadt bei.

Das erste „Wiener Straucherl“ wird am 9. April am Carl-Szokoll-Platz am Alsergrund gepflanzt: Gemeinsam mit Schüler*innen, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteherin Saya Ahmad.

Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich zu diesem Film- und Fototermin eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

  • Erstes „Wiener Straucherl“ wird am Alsergrund gepflanzt
  • Zeit: Donnerstag, 9. April, 11.30 Uhr
  • Ort: Carl-Szokoll-Platz

Rückfragen & Kontakt

Pamela Ziegler
Wiener Stadtgärten
Telefon: 01 4000/42351
E-Mail: [email protected]

Silvia Kubu
Umweltschutz
Telefon: 01 4000/73426
E-Mail: [email protected]

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