Mario Körbler: IT-Unternehmer warnt vor digitaler Fehlentwicklung bei Kindern

Leibnitz (OTS) -

Kinder nutzen digitale Medien immer früher. Bereits Kleinkinder werden vor Bildschirme gesetzt. Gleichzeitig fehlen oft grundlegende digitale Kompetenzen. Darauf macht der IT-Unternehmer, Vater und Trainer Mario Körbler aufmerksam.

„Ich sehe täglich Jugendliche, die stundenlang am Smartphone sind, aber einfache digitale Aufgaben nicht lösen können. Es fehlt an Verständnis und Struktur. Sie nutzen Technologie, beherrschen sie aber nicht“, so Körbler. Der in Österreich, Deutschland und den USA ausgebildete Unternehmer führt ein Unternehmen mit rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

„Kinder werden oft mit Bildschirmen beruhigt. Die Folgen sind Konzentrationsprobleme, Bewegungsmangel und Unsicherheiten“, erklärt Körbler. Mit seinem Buch „Die Kunst im Chaos zu erziehen“ zeigt Körbler, wie Eltern ihre Kinder im Umgang mit digitalen Medien stärken können. https://erziehen-im-chaos.at/